البيت الأبيض: بايدن سيتلقى لقاحا محدثا ضد فيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض كيفين مونوز، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحصل على لقاح محدث لفيروس كورونا، غدا الثلاثاء، داعيا المزيد من الأميركيين على تلقي الجرعة الأحدث.

وتلقى 20 مليون شخص فقط في الولايات المتحدة لقاحاً محدثاً لكورونا خلال الأسبوع الماضي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، الخميس، إن ذلك ليس كافياً.

وأضافت: "يتعين أن يحصل الجميع على اللقاح المحدث في أسرع وقت ممكن".

وتراجع عدد وفيات جائحة كوفيد-19 بشكل كبير منذ وقت مبكر من رئاسة بايدن عندما كان أكثر من 3 آلاف أمريكي، يموتون يوميا بعد أن أصبحت الرعاية المعززة والأدوية واللقاحات متاحة على نطاق أوسع.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت فيروس "كورونا" جائحة عالمية، في 11 مارس 2020.