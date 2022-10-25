عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معاشات شهر نوفمبر| استعدادات لتيسير عمليات الصرف

صرف المعاشات
صرف المعاشات

ينتظر أصحاب المعاشات ، بداية كل شهر لصرف مستحقاتهم المالية، من خلال كات ميزة بجميع منافذ  ماكينات الصراف الآلية ومكاتب البريد وبنك ناصر الاجتماعى .

وتستعد وزارة المالية لتوفير المبالغ المستحقة ل أصحاب المعاشات الذين يزيد عددهم 10 ملايين و758 ألفا و226 صاحب معاش ومستفيد .

موعد صرف معاشات نوفمبر 

موعد صرف المعاشات يبحث عنه أصحاب المعاشات وأسر المستحقين حيث يبدأ صرف المعاشات فى يوم 1 من كل شهر وتستمر عمليات الصرف طوال الشهر من ماكينات الصراف الالية بالإضافة إلى الصرف اليدوى لبعض الفئات من بنك ناصر الاجتماعى ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

 

متابعة صرف المعاشات 
من جانب أخر وضعت  الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ووزارة التضامن الاجتماعى استعداداتها لمتابعة صرف معاشات شهر نوفمبر وتقليل أى عقبات تواجه المستحقين من أصحاب المعاشات .


كما سيتم صرف معاشات شهر نوفمبر  من خلال كارت ميزة المجانى  لكل المستحقين من أصحاب المعاشات ، وأيضا من منافذ وفروع مكاتب البريد وبنك ناصر الاجتماعى ، حيث تم الغاء نظام الشرائح التى وضعت خلال فترة ظهور فيروس كورونا والسماح بالصرف الان لكل المستحقين فى بداية كل شهر.

 

وكانت قد أنتظمت عمليات صرف معاشات شهر أكتوبر  طوال الايام الماضية من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية ومنافذ الصراف الآلية .

 

تسهيل الإجراءات 
كما يصرف بنك ناصر المعاشات للمواطنين الحاصلين على قروض من البنك بضمان المعاشات وتقديم كافة التيسيرات لأصحاب المعاشات وتستمر عملية صرف معاشات نوفمبر  حتى نهاية الشهر   مع تقديم كافة  التيسيرات للمواطنين الذين يقومون بالصرف من خلال البنك مع تسهيل كافة الإجراءات لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش و إتاحة صرف معاشات شهر نوفمبر  2022 بكل فروع بنك ناصر على مستوى محافظات الجمهورية .

 

الغاء نظام الشرائح

تم الغاء نظام الشرائح التى وضعت فى زمن فيروس كورونا  والسماح بالصرف لكل المستحقين فى بداية كل شهر.

وكانت قد أعلنت  الهيئة القومية للمعاشات فى ، أنه يتم صرف المعاشات بداية كل شهر من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك، أو البريد أو من المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول أو من منافذ شركة فوري ،كما  يتم صرف 22 مليار جنيه شهريًا لعدد 10.7 مليون صاحب معاش ومستفيد.

وقال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه لن يتم قطع أي معاش مستحق حتى ولو انتهت صلاحية البطاقة الزرقاء.

الجدير بالذكر ،كانت قد أوضحت التأمينات الاجتماعية، أن  بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية القديمة الزرقاء الخاصة بهيئة التأمينات انتهت صلاحيتها،  و تمت إتاحة تحويل البطاقات القديمة إلى بطاقات ميزة، أو على المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، كما تمت توفير كافة الطرق لتسليم بطاقات ميزة لأصحاب المعاشات.

صرف معاشات شهر نوفمبر اصحاب المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. كسوف الشمس | بث مباشر الآن

فيديو كاميرات المراقبة يقلب الموازين.. ماذا فعل عامل النظافة داخل محل الكشري ؟

أمر الله نافذ.. أول تعليق من ابنة فريد الديب على خبر وفاته

وفاة فريد الديب عن عمر يناهز 79 عاما

موعد زيادة المرتبات بعد إعلان ارتفاع دخل الفرد إلى 8000 جنيه شهريا

اشتري دلوقتي الجرام بـ753 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

بسبب مشهد بمسلسل المتهمة.. درة: جوزي قالي مش هنام جنبك تاني.. فيديو

توفي بعد عيد ميلاده.. اللحظات الأخيرة في حياة فريد الديب

موضوعات متعلقة

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2022

صرف معاشات أكتوبر بـ بنك ناصر لغير المتمكنين من سحبها بالفيزا

صرف معاشات أكتوبر غدًا من الـ ATM

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن جلسات ونقاشات المؤتمر الاقتصادي

كشف حساب فيريرا قبل موقعة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

أمير قطر : نتعرض لحملة غير مسبوقة بسبب تنظيم كأس العالم 2022

لجنة الصناعة: يجب سحب الضبطية القضائية من الوزارات الصناعية واقتصارها على هيئة واحدة

الرئيس السيسي يشهد الجلسة الختامية لـ المؤتمر الاقتصادي | فيديو

خبير: المؤتمر الاقتصادي يؤكد قدرة مصر على تجاوز الأزمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درع الأمة والعيون الساهرة على الأمن

هتخس من غير ما تحس.. كيفية خسارة الوزن الزائد أثناء النوم

تعرضت قدمه للبتر.. شمس تكشف: حمو بيكا وجعلي قلبي على أخويا

ابتعد عنها.. مشروبات شائعة تزيد فرص الإصابة بجلطات الدم وانسداد الشرايين

فيديو

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درع الأمة والعيون الساهرة على الأمن

تعرضت قدمه للبتر.. شمس تكشف: حمو بيكا وجعلي قلبي على أخويا

راغدة شلهوب: حلقة مرتضى منصور المثيرة للجدل وحنان شوقى الأكثر مشاهدة

كيف سيحافظ البنك المركزي على قيمة الجنيه أمام الدولار؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

اﻟﻤﺰﻳﺪ