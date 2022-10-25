معاشات شهر نوفمبر| استعدادات لتيسير عمليات الصرف

ينتظر أصحاب المعاشات ، بداية كل شهر لصرف مستحقاتهم المالية، من خلال كات ميزة بجميع منافذ ماكينات الصراف الآلية ومكاتب البريد وبنك ناصر الاجتماعى .

وتستعد وزارة المالية لتوفير المبالغ المستحقة ل أصحاب المعاشات الذين يزيد عددهم 10 ملايين و758 ألفا و226 صاحب معاش ومستفيد .

موعد صرف معاشات نوفمبر

موعد صرف المعاشات يبحث عنه أصحاب المعاشات وأسر المستحقين حيث يبدأ صرف المعاشات فى يوم 1 من كل شهر وتستمر عمليات الصرف طوال الشهر من ماكينات الصراف الالية بالإضافة إلى الصرف اليدوى لبعض الفئات من بنك ناصر الاجتماعى ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

متابعة صرف المعاشات

من جانب أخر وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ووزارة التضامن الاجتماعى استعداداتها لمتابعة صرف معاشات شهر نوفمبر وتقليل أى عقبات تواجه المستحقين من أصحاب المعاشات .



كما سيتم صرف معاشات شهر نوفمبر من خلال كارت ميزة المجانى لكل المستحقين من أصحاب المعاشات ، وأيضا من منافذ وفروع مكاتب البريد وبنك ناصر الاجتماعى ، حيث تم الغاء نظام الشرائح التى وضعت خلال فترة ظهور فيروس كورونا والسماح بالصرف الان لكل المستحقين فى بداية كل شهر.

وكانت قد أنتظمت عمليات صرف معاشات شهر أكتوبر طوال الايام الماضية من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية ومنافذ الصراف الآلية .

تسهيل الإجراءات

كما يصرف بنك ناصر المعاشات للمواطنين الحاصلين على قروض من البنك بضمان المعاشات وتقديم كافة التيسيرات لأصحاب المعاشات وتستمر عملية صرف معاشات نوفمبر حتى نهاية الشهر مع تقديم كافة التيسيرات للمواطنين الذين يقومون بالصرف من خلال البنك مع تسهيل كافة الإجراءات لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش و إتاحة صرف معاشات شهر نوفمبر 2022 بكل فروع بنك ناصر على مستوى محافظات الجمهورية .

الغاء نظام الشرائح

تم الغاء نظام الشرائح التى وضعت فى زمن فيروس كورونا والسماح بالصرف لكل المستحقين فى بداية كل شهر.

وكانت قد أعلنت الهيئة القومية للمعاشات فى ، أنه يتم صرف المعاشات بداية كل شهر من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك، أو البريد أو من المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول أو من منافذ شركة فوري ،كما يتم صرف 22 مليار جنيه شهريًا لعدد 10.7 مليون صاحب معاش ومستفيد.

وقال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه لن يتم قطع أي معاش مستحق حتى ولو انتهت صلاحية البطاقة الزرقاء.

الجدير بالذكر ،كانت قد أوضحت التأمينات الاجتماعية، أن بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية القديمة الزرقاء الخاصة بهيئة التأمينات انتهت صلاحيتها، و تمت إتاحة تحويل البطاقات القديمة إلى بطاقات ميزة، أو على المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، كما تمت توفير كافة الطرق لتسليم بطاقات ميزة لأصحاب المعاشات.