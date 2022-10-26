نسيان الماضي.. رسالة الخطيب للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر |فيديو

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن شركة الكرة تدرس إعادة صياغة عقود لاعبي الأهلي.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،شركة الكرة بالأهلي تدرس إعادة صياغة عقود لاعبي الأهلي، وكولر طلب مهلة لشهر يناير لتحديد موقفه من اللاعبين الذي سيتعاقد معها بالفريق أو الراحلين، لذلك أحذر اللاعبين.

وأضاف “شبانة”، الخطيب أجرى اتصالاً بالبعثة ودعم الفريق قبل مباراة السوبر المصري، وطالبهم بنسيان الموسم الماضي، والتركيز فقط على هذه المباراة، وطالبهم بالعودة بكأس السوبر.

كولر ومباراة الزمالك

وأتم شبانة، كولر ذاكر 4 مباريات للزمالك قبل موقعة السوبر.