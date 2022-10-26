بايدن وميلوني يؤكدان استعدادهما للعمل معًا لمواجهة التحديات المشتركة

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جيورجيا ميلوني عن استعدادهما للعمل معًا داخل التحالف عبر الأطلسي لمواجهة التحديات المشتركة.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان صحفي عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء خلال مكالمة هاتفية هنأ خلالها بايدن، ميلوني على توليها رئاسة وزراء إيطاليا.

وناقش الجانبان التزامهما بمواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا ومحاسبة روسيا على عمليتها العسكرية والتصدي للتحديات التي تطرحها الصين وضمان موارد طاقة مستدامة وبأسعار معقولة.

كما أكد الرئيس الأمريكي ورئيسة وزراء إيطاليا، بحسب البيان، على العلاقة القوية الثنائية بين البلدين.