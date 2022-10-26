بعد تعطله بشكل مفاجئ.. واتساب يودع للأبد ملايين الهواتف في مصر والعالم

عانى تطبيق التراسل الفوري الأشهر واتساب WhatsApp، أمس الثلاثاء، من انقطاع الخدمة في العديد من دول العالم ومن بينهم مصر، مما ترك الملايين من الأشخاص غير قادرين على إرسال أو استقبال الرسائل.

وأبلغ العديد من المستخدمين، عن تعطل الخدمة بـ تطبيق واتساب التابع لشركة "ميتا"، في العديد من الدول من بينها: مصر، وإيطاليا، وروسيا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وسيرلانكا، ونيجيريا، والعراق، وأندونيسيا، وسويسرا، وغيرها.

واشتكي الملايين من صعوبة في تبادل الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو بتطبيق واتساب، بالإضافة إلى عدم القدرة على مشاركة الوسائط على خاصية الحالة بالتطبيق.

ووفقا لموقع Downdetector، المتخصص في رصد أعطال التطبيقات على الإنترنت، فإن 74% من المستخدمين أبلغوا عن عدم قدرتهم على إرسال أو تبادل الرسائل على التطبيق أو موقع الويب، في حين أن 23% عانوا من مشكلة في تشغيل التطبيق، و4% من المتأثرين اشتكوا من عدم قدرتهم على الوصول إلى موقع الويب.

عطل مفاجئ وتوقف الخدمة للابد

ويأتي العطل المفاجئ الذي أصاب تطبيق التراسل الأشهر في العالم، بعد 48 ساعة فقط من توقف واتساب عن العمل على بعض أجهزة آيفون إلى الأبد، مع عدم وجود خيار أمام عشاق أجهزة آبل المتأثرين سوى الترقية إذا كانوا يريدون الاستمرار في استخدام تطبيق الدردشة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن تطبيق الدردشة المملوك لشركة "ميتا"، أنه سيوقف دعمه عن طرازات آبل iPhone 5 و iPhone 5C، وابتداء من يوم 24 أكتوبر المنصرم، لن يتمكن أصحاب هذه الإصدارات من تشغيل تطبيق واتساب لأن تطبيق الدردشة يسقط الدعم لنظامي التشغيل iOS 10 و iOS 11.

وتلقى المستخدمون المتأثرون رسالة داخل التطبيق، في شهر مايو الماضي، تحذرهم من التغيير الذي سيبدأ يوم الاثنين الموافق 24 أكتوبر، وتشمل الأجهزة الأخرى التي يمكن أن تتأثر بهذا التغيير هواتف iPhone 5S و iPhone 6 و iPhone 6S.

وأما بالنسبة لأجهزة أندرويد المتأثرة فلن يدعم واتساب الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد أقل من إصدار Android 4.1، للاستمرار في تشغيل الخدمة على هواتفهم.