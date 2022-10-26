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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سبب اختيار مصر والمواضيع الشائكة.. كل ما تريد معرفته عن مؤتمر المناخ

استعدادات شرم الشيخ
استعدادات شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ COP27

سلط تقرير نشرته شبكة بي بي سي البريطانية اليوم الأربعاء الضوء علي مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر الشهر المقبل، وأبرزت أهميته وسبب اختيار مصر لاستضافة هذا الحدث العالمي الهام. 

ستجتمع الحكومات في نوفمبر في شرم الشيخ لمناقشة الإجراءات المتعلقة بالمناخ. ومن المقرر أن يناقش زعماء العالم إجراءات معالجة تغير المناخ في قمة المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة في مصر.

يأتي هذا المؤتمر بعد عام من الكوارث المرتبطة بالمناخ وسجلات درجات الحرارة المحطمة.

ما هي قمة المناخ للأمم المتحدة؟

تُعقد قمم الأمم المتحدة للمناخ كل عام، لكي تتفق الحكومات على خطوات للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

يشار إليها باسم  COP والذي يعني "مؤتمر الأطراف". والأطراف هي الدول الحاضرة التي وقعت على اتفاقية المناخ الأصلية للأمم المتحدة في عام 1992.

مؤتمر المناخ COP27  هو الاجتماع السابع والعشرون للأمم المتحدة بشأن المناخ. وسيعقد في شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر.

لماذا هناك حاجة لاجتماعات COP؟

يزداد ارتفاع درجة حرارة العالم بسبب الانبعاثات التي ينتجها البشر، ومعظمها من حرق الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز والفحم.

ارتفعت درجات الحرارة العالمية 1.1 درجة مئوية وتتجه نحو 1.5 درجة مئوية، وفقًا لعلماء المناخ التابعين للأمم المتحدة، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC).

ارتفعت درجات الحرارة من 1.7 إلى 1.8 درجة مئوية فوق مستويات خمسينيات القرن التاسع عشر، وتقدر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن نصف سكان العالم يمكن أن يتعرضوا للحرارة والرطوبة التي تهدد الحياة.

ولمنع ذلك، وقعت 194 دولة على اتفاقية باريس في عام 2015، وتعهدت "بمواصلة الجهود" للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.

من سيحضر مؤتمر المناخ  COP27؟

تمت دعوة أكثر من 200 حكومة. دعت الدول المضيفة مصر الدول إلى تنحية خلافاتها جانبا و "إظهار القيادة".

كما ستشارك الجمعيات الخيرية البيئية، والجماعات المجتمعية، ومراكز الفكر، والشركات، والمجموعات الدينية.

لماذا مؤتمر COP27 في مصر؟

ستكون هذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها استضافة مؤتمر الأطراف في إفريقيا. وتأمل حكومات المنطقة أن تلفت الانتباه إلى الآثار الشديدة لتغير المناخ على القارة. وتقول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إن إفريقيا هي واحدة من أكثر المناطق المعرضة للخطر في العالم.

في الوقت الحالي، تشير التقديرات إلى أن 17 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي في شرق إفريقيا بسبب الجفاف.

ما الذي سيتم مناقشته في COP27؟

قبل الاجتماع ، طُلب من البلدان تقديم خطط مناخية وطنية طموحة. 25 فقط - حتى الآن.

سيركز COP27 على ثلاثة مجالات رئيسية:

  1. تقليل الانبعاثات
  2. مساعدة الدول على الاستعداد والتعامل مع تغير المناخ
  3. تأمين الدعم الفني والتمويل للبلدان النامية لهذه الأنشطة

وستكون هناك أيضًا أيام مخصصة لمحادثات وإعلانات مركزة حول قضايا تشمل النوع الاجتماعي والزراعة والتنوع البيولوجي.

هل نتوقع أي نقاط شائكة؟

لطالما كان التمويل مشكلة في محادثات المناخ. في عام 2009، التزمت البلدان المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويًا، بحلول عام 2020، إلى البلدان النامية لمساعدتها على تقليل الانبعاثات والاستعداد لتغير المناخ. ولكن بسبب عدم تحقيق الهدف المنشود، تم التأجيل ليصبح عام 2023. 

مخطط تمويل المناخ

لكن الدول النامية تطالب أيضًا بمدفوعات "الخسائر والأضرار"- الآثار التي نواجهها الآن. تم استبعاد خيار سداد المدفوعات من محادثات المناخ في بون، بعد معارضة من الدول الأكثر ثراءً التي كانت تخشى إجبارها على دفع تعويضات لعقود.

سوف تسمع الكثير من المصطلحات:

  1. اتفاق باريس: وحدت اتفاقية باريس جميع دول العالم- لأول مرة- في اتفاقية واحدة لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
  2. الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: تقوم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بفحص أحدث الأبحاث حول تغير المناخ
  3. 1.5 درجة مئوية: يقول العلماء إن الحفاظ على الارتفاع في متوسط ​​درجة الحرارة العالمية أقل من 1.5 درجة مئوية- مقارنة بأوقات ما قبل الثورة الصناعية- سوف يتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.

 

المناخ مؤتمر المناخ COP27 مصر شرم الشيخ الأطراف

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