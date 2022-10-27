دعاء شهر ربيع الثاني مفاتيح الجنان .. 32 كلمة رددها الآن

دعاء شهر ربيع الثاني مفاتيح الجنان.. يستقبل المسلمون شهر ربيع الثاني بما عاهده البعض من شهر احتفالات بالمولد النبوي الشريف لا يقل عن سابقه شهر ربيع الأول، فقد صح عن بعض السلف احتفائهم بميلاد النبي صلوات الله عليه وسلم خلال الربيعين الأول والثاني.

ودعاء شهر ربيع الثاني مفاتيح الجنان مستجاب بإذن الله خاصة في هذا الوقت من الليل، وقت يستجاب فيه لمن سأل ولمن استغفر ولمن دعا فكن منهم ولا تيأس فإنك في حضرة ملك الملوك، الأول والآخر، وهو على كل شيء قدير.

دعاء شهر ربيع الآخر

دعاء شهر ربيع الثاني

الثلث الأخير من الليل هو أفضل وأعظم أوقات الاستجابة ويعرف بكون أحد أوقات الغفلة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري:"يَنْزِلُ رَبُّنا تَبارَكَ وتَعالَى كُلَّ لَيْلةٍ إلى السَّماءِ الدُّنْيا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يقولُ: مَن يَدْعُونِي، فأسْتَجِيبَ له؟ مَن يَسْأَلُنِي فأُعْطِيَهُ؟ مَن يَستَغْفِرُني فأغْفِرَ له؟".

وقد خص الله عز وجل الثلث الأخير من الليل بالنزول فيه؛ لأنه وقت خلوة وغفلة واستغراق في النوم واستلذاذ به، ومفارقة اللذة والراحة صعبة على العباد؛ فمن آثر القيام لمناجاة ربه والتضرع إليه في غفران ذنوبه، وفكاك رقبته من النار، وسأله التوبة في هذا الوقت الشاق، على خلوة نفسه بلذتها، ومفارقة راحتها وسكنها- فذلك دليل على خلوص نيته، وصحة رغبته فيما عند ربه، فضمنت له الإجابة التي هي مقرونة بالإخلاص وصدق النية في الدعاء؛ إذ لا يقبل الله دعاء من قلب غافل لاه؛ فلذلك نبه الله عباده إلى الدعاء في هذا الوقت، الذي تخلو فيه النفس من خواطر الدنيا؛ ليستشعر العبد الإخلاص لربه، فتقع الإجابة منه تعالى؛ رفقا من الله بخلقه، ورحمة لهم.

دعاء شهر ربيع الثاني مفاتيح الجنان

ومن الأدعية المستحبة في شهر ربيع الثاني أو ربيع الآخر ما يلي:

1- أعوذ بالله من شر هذا الزمان وأهله، وأعوذ بجلالك وجلال وجهك وكمال جلال قدسك أن تجيرني ووالديّ وأولادي وأهلي وأحبابي وما تحيطه شفقة قلبي من شر هذه السنة وقني شر ما قضيت فيها واصرف عني شر ما قضيت يا كريم النظر واختم لي في هذا الشهر والدهر بالسلامة والعافية والسعادة لي ولوالديّ وأولادي ولأهلي وما تحوطه شفقة قلبي وجميع المسلمين وصلى تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

2- اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة.

3- اللهم إني أسألك يا رفيع الدرجات، يا منزل البركات، يا فاطر الأرضيين والسماوات، اسألك يا الله، يا من ضجت اليك الأصوات بأصناف اللغات يسألونك الحاجات، حاجتي عليك لا تبخل على في دار البلاء إذا نسيني أهل الدنيا وأهل الغايات، واعف عني ولا تؤاخذني بذنوبي برحمتك يا ارحم الراحمين.

4- اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار، يا ديان، يا وارث، يا مالك، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض ، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا و رحيم الآخرة.

5- اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تظهر بها قلبي، و تكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، و تصلح بها أمري، و تغنى بها فقرى ، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني وتجمع بها شملي ... يا أرحم الراحمين.

6- اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لمن منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت.

7- اللهم إليك مدد يدي، وفيها عندك عظمت رغبتي، فأقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، وأغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبا، والى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين.

8- اللهم لا تحرمنى سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا ارحم الراحمين.

9- اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ، اعصمني من فتن الدنيا، ووفقني لما تحب و ترضى، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تضلني بعد أن هديتني، وكن لي عوناً معيناً، وحافظاً نصيراً.

10- اللهم آت نفسي تقواها، وزكها يا خير من زكاها، وأنت وليها و مولاها يا رب العالمين.

دعاء الرزق السريع

دعاء شهر ربيع الثاني للرزق

11- اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شىء قدير.

12- بسم الله أصبحنا و أمسينا اشهد أن لا اله الا الله وأن محمد رسول الله، و أن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، و أن الله يبعث من في القبور.. الحمد لله الذى لا يرجى الا فضله، ولا رزاق غيره، الله أكبر ليس كمثله شىء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير.

13- اللهم استر عورتي، وأقل عثرتي، واحفظني من أمامي ومن خلفي، ومن يميني وعن شمالي، ومن فوقي ومن تحتي، ولا تجعلني من الغافلين.

14- اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها، وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا، وتعفو عنا وتصلح أهلنا وذرياتنا، وتطل بعمرنا، وتحسن عاقبتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة.

15- اللهمّ يا مسهّل الشّديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كلّ يومٍ في أمرٍ جديد، أخرجني من حلق الضّيق إلى أوسع الطّريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، ربّ لا تحجب دعوتي، ولا تردّ مسألتي، ولا تدعني بحسرتي، ولا تكِلني إلى حولي وقوّتي، وارحم عجزي فقد ضاق صدري، وتاه فكري وتحيّرت في أمري، وأنت العالم سبحانك بسرّي وجهري، المالك لنفعي وضرّي، القادر على تفريج كربي وتيسير عسري.

16- اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفهاكيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم.

17- اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمركله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

18- اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

19- يا الله أرزقني المال الحلال الحمد لله على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. يا الله أرزقني والأرزاق الدائمة والسعادة في الدنيا والآخرة.

20- اللهم وأنت ربي ولك العلم ما في قلبي ارزقني نيتي من المال والبنون وتعزيز وتوفيق وصراط المستقيم.

الدعاء لقضاء الحاجة

دعاء شهر ربيع الثاني لقضاء الحاجة

21- سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج، فرج عني همي وغمي فرجاً عاجلاً غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين.

22- اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

23- عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (يا عليُّ! ألا أُعَلِّمُك دعاءً إذا أصابَك غمٌّ أو همٌّ تدعو بهِ ربَّك فيُستجابُ لكَ بإذنِ اللهِ ويُفرَّجُ عنكَ؟ توضَّأْ وصلِّ ركعتينِ، واحمدِ اللهَ وأثنِ عليهِ، وصَلِّ علَى نَبِيِّك، واسْتغفِرْ لِنفسك وللمؤمنينَ والمؤمناتِ، ثمَّ قل: اللَّهمَّ أنت تَحكمُ بين عِبادِك فيما كانوا فيهِ يختلِفونَ، لا إلهَ إلَّا اللهُ العليُّ العظيمُ، ولا إلهَ إلَّا اللهُ الحليمُ الكريمُ سبحانَ اللهِ رَبِّ السَّمواتِ السَّبعِ ورَبِّ العرشِ العظيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، اللَّهمَّ كاشِفَ الغمِّ، مُفرِّجَ الهمِّ، مُجيبَ دعوةِ المضطرِّينَ إذا دعَوكَ، رَحمنَ الدُّنيا والآخرةِ ورحيمَهُما، فارْحَمني في حاجَتي هذهِ بِقضائِها ونَجاحِها، رَحمةً تُغْنِينِي بِها عَن رحمةِ مَن سِواك).

24- اللهم إني أسألك أن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض ، ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

25- اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء، والفوز بالجنة، والنجاة من النار يا رب العالمين.

26- اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، وأنت المقدم، وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت الأول الآخر الظاهر الباطن، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم.

27- اللهم إنى أسألك مسالة البائس الفقير، وأدعوك دعاء المفتقر الذليل، لا تجعلني بدعائك ربى شقيا، وكن بي رءوفا رحيما يا خير المسئولين ، يا أكرم المعطين، يا رب العالمين.

28- اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا و رحيم الآخرة ارحمنى برحمة تغنينى بها عن رحمة من سواك يا ارحم الراحمين.

29- اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي .

30- يا مقيل العثرات، ويا قاضي الحاجات، اقضِ حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب. اللهُمَّ رَضِّني بقضائكَ، وبارِك لي فيما قُدِّرَ لي، حتَّى لا أحِبَّ تعجيلَ ما أخَّرتَ ولا تأخيرَ ما عجَّلتَ.

31- اللهم صلِّ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم ، اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الشهر ، ومن كل شدة وبلاء وبلية قدرتها فيه يا دهر ، يا مالك الدنيا والأخر ، يا عالما بما كان وما يكون ، ومن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون ، يا أزلي يا أبدي ، يا مبدئ يا معيد ، ياذا الجلال والإكرام ، ياذا العرش المجيد ، أنت تفعل ماتريد.

32- اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر اللهم صل على محمد وال محمد لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم.