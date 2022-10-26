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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد ليلة ممطرة وبرق أضاء سماء القاهرة.. الأرصاد تُعلن موعد انتهاء موجة التقلبات الجوية| تفاصيل

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

 

وأكدت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" والمُذاع عبر فضائية "المصرية"، أن كميات الأمطار اليوم ستكون أقل بكثير مقارنة بالأمس، متابعة أنه بداية من اليوم ستشهد البلاد حالة من التحسن في الأحوال الجوية، وستكون فرص الأمطار خفيفة على أغلب مناطق الجمهورية.
 

أمطار من خفيفة لـ متوسطة على هذه المناطق



وقالت "غانم" إن فرص الأمطار ستكون من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري و مدن القناة وشمال ووسط سيناء وبعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية، لافتة إلى أن درجات الحرارة لن يحدث بها اختلاف كبير عن الأمس والعظمى تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية.

أجواء مائلة للحرارة نهارًا وللبرودة ليلًا
 

حالة الطقس

وأشارت إلى أن درجة الحرارة خلال فترة الليل تتراوح بين الـ 20 و 21 درجة مئوية، موضحة أن الاجواء خلال فترة النهار مائلة للحرارة وخلال الليل تكون مائلة للبرودة.

 موعد انتهاء التقلبات الجوية
 

التقلبات الجوية


وأوضحت أن غدًا هناك تحسن كامل في الأحوال الجوية وسيستمر حتى مطلع الأسبوع القادم، موجهة بعض النصائح للمواطنين خلال فترة سقوط الأمطار: يجب الابتعاد عن أعمدة الإنارة  وأكشاك الكهرباء والألواح المعدنية وعدم تصوير حالات البرق والرعد بالموبايلات واتباع سائقي المركبات لكافة تعليمات المرور وذلك لما تسببه الأمطار من انخفاض في الرؤية الأفقية وانزلاق العجلات، مشددة على أهمية متابعة النشرات الجوية يوميًا".
 

الأرصاد حالة الطقس الطقس الامطار الاحوال الجوية درجات الحرارة العظمى موعد انتهاء التقلبات الجوية

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