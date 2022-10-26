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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد رفعه لـ 3000 جنيه .. موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

موعد تطبيق زيادة
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بعد قرارات الحكومة

 يتساءل عدد كبير من المواطنين لمعرفة  موعد تطبيق الحد الادنى للأجور بعد زيادته من قبل الدولة ليصل إلى 3000 جنيه بعدما كان 2700 جنيه بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر تأثرا في ظل الظروف والتحديات الراهنة.

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موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بعد قرارات الحكومة

ومن المرتقب صرف الحد الأدنى للأجور بدءا من أول نوفمبر، والذي يتزامن قدومه بعد خمسة أيام بدءا الغد.

علاوة استثنائية لمواجهة غلاء المعيشة

 

تجدر الإشارة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد صرح منذ ساعات على أنه بناء على تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بشأن رفع سقف الحماية الاجتماعية للمواطنين من أجل مجابهة موجة التضخم العالمية، فقد تم اقرار علاوة استثنائية لمواجهة غلاء المعيشة  قدرها ثلاثمائة جنيه شهريا لجميع العاملين بالدولة والمعاشات.

زيادة الحد الادنى للأجور ٣٠٠٠ جنيه

ووفق ما أعلنت عنه الحكومة اليوم ايضا فقد تقرر زيادة الحد الادنى للأجور ٣٠٠٠ جنيه ويسري هذا على الحد الادنى للاجور.

إشادة حزبية بقرار زيادة الحد الادنى للأجور 

وأشادت قيادات حزبية بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، معتبرين أن هذا القرار يعتبر نتاج حقيقي للمؤتمر الاقتصادي الذي تم الإعلان عن انتهاءه أمس، والذي تمت التوصية من خلاله على ضرورة دعم فئات المجتمع في ظل الظروف الصعبة الراهنة 
 

وعلق اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية على هذه القرارات مؤكدا انها تعكس حرص القيادة السياسية علي توفير المظلة الاجتماعية للأسر المصرية وحمايتها من تداعيات الازمة العالمية التي تمر بها كل دول العالم كما انها تأتي انطلاقا من وعي صانع القرار بمدي مسئوليته عن توفير الحياة الكريمة لكل مواطن علي ارض مصر .

فيما قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الاحرار،  أن هذه القرارات تهدف لتوفير حماية المواطنين في ضوء الظروف الاقتصادية العالمية، وأن الدولة المصرية رغم الأزمات الاقتصادية العالمية إلا انها تسير بثبات لبناء الجمهورية الجديدة.

فيما قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري،  أن هذه القرارات جاءت لتؤكد الحرص الشديد الذي تكنه الدولة المصرية لدعم المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية ، منوها ان الدعم لا يكون كلام على ورق بل يكون على أرض الواقع .

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