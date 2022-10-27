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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كل المقومات لدينا..رابطة الأندية تكشف كواليس رفع القيمة التسويقية للدوري وزيادة الجماهير

رابطة الاندية المصرية
رابطة الاندية المصرية

تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن تحدي إعادة الجماهير بالسعة الكاملة ورفع القيمة التسويقية للدوري المصري.

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ويرى دياب أن الدوري المصري لديه كل المقومات ليصبح الأول عربيا وإفريقيا.

وقال أحمد دياب عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "تولي رئاسة رابطة الأندية مسؤولية صعبة، هو شرف كبير ولكن مسؤولية أكبر، تأخرنا بعض الشيء في إنشاء الرابطة في مصر".

وتابع "تأخرنا تقريبا 15 عاما على إنشاء رابطة الأندية، لكن أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي أبدا".

وكشف دياب "تقييمنا للموسم الماضي 50% نجاح رغم أننا قدمنا 150%، ولكن ذلك التقييم بسبب جودة الدوري، أن تفعل مثل روابط أندية مقامة منذ 10 أو 15 سنة أمر صعب ولكن كان تحدي بالنسبة لنا".

وأوضح "لدينا أربعة مواسم متلاحمة تقريبا بالإضافة إلى 200 يوم توقفات سواء كان للمنتخب أو الأندية في الموسم الماضي".

وأضاف رئيس رابطة الأندية المصرية "كان لدينا تحد كبير بإعادة الجماهير بعد غياب 12 عاما وبدأنا بألفين في الموسم ووصلنا إلى 5 آلاف وهدفنا العودة بسعة كاملة".

وشدد دياب "هدفنا في الموسم الجديد استكمال ما بدأناه، وخطتنا إنهاء الموسم في 30 يونيو بلعب عدد من المباريات وقت كأس العالم وهو ما سيجعلنا نتفادى الكثير مما ظهر نتيجة تلاحم المواسم".

وواصل "من الممكن أن النسخة الجديدة من كأس مصر تنتهي عقب يوم 30 يونيو، سيحدث تنسيق بيننا وبين الاتحاد المصري بشأن ذلك".

وشدد أحمد دياب "الدوري المصري لديه كل المقومات ليكون الأول عربيا وإفريقيا وليكون أعلى قيمة تسويقية، وبداية من الموسم المقبل ستكون هناك نقلة كبيرة".

وتابع "كرة القدم صناعة ومصر لديها ا كل العناصر لإنجاح ذلك، لدينا هدف أن تسير كرة القدم في مصر مع التطور في البلاد".

أحمد دياب للدوري المصري مصر كرة القدم القيمة التسويقية

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