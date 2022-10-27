عفت نصار: الأهلي مقلق عند الاستحواذ.. والتحكيم الأجنبي ميزة للزمالك

قال عفت نصار نجم الكرة المصرية الاسبق، أن أكثر ما يقلقه في أداء فريق الكرة بالنادي الأهلي هو عند استحواذه على الكرة.

وتابع عفت نصار في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، الأهلي مقلق عند استحواذه على الكرة في ظل وجود لاعبين مهاريين مثل برونو سافيو ومحمد مجدي أفشة،وشادي حسين لاعب جيد وقد يكون نجم القمة، ولديه خبرات جيدة وأيضًا صفات المهاجم المتكامل.

وأضاف نصار،مشاركة سيد عبد الله نيمار لأنه سيوقف علي معلول وسيحجمه هجوميًا، ولا قلق على المساحات خلفه، بسبب وجود ثنائي الوسط وحمزة المثلوثي في الدفاع.

وأتم نصار،التحكيم الأجنبي ميزة للزمالك وكلاتنبرج أضاف لحكام مصر، وزكريا الوردي لا يستحق الطرد في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.