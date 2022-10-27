حدث ليلا.. البنك الدولي يرجح انخفاض أسعار الطاقة 11% في 2023.. قبل الجماع.. أمين الفتوى ينصح الزوجين بالاتفاق على هذا الأمر

نشر صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى

مكافأة مالية ضخمة للفائز بكأس السوبر.. تعرف عليها

قامت لجنة المسابقات فى الاتحاد المصري لكره القدم، بتحديد مكافأه الفوز لبطل كأس السوبر المصري بين الزمالك والاهلى.



إصابة مسلم بوعكة صحية وخضوعه لجراحة عاجلة.. صور

أصيب المطرب المعتزل مسلم بوعكة صحية مفاجئة ودخوله على إثرها المستشفى وذلك حسب كلام زوجته عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام.



أم الطرشة| يسرا اللوزي تتعرض للتنمر.. ونجوم الفن: أمراض نفسية

تعرضت الفنانة يسرا اللوزي للتنمر من جديد عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت صورة لأحد التعليقات عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، ويصفها ب"أم الطرشة".



فيفا يهدد تونس بالحرمان من المشاركة فى كأس العالم قطر 2022.. تفاصيل

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من الاتحاد التونسي للعبة بمده بإيضاحات بشأن احتمال وجود تدخل من السلطات في إدارة شؤونه، وذلك وفق مراسلة نشرت أمس الأربعاء بوسائل الإعلام المحلية.



بعد هجوم الضبة.. بيان شديد اللهجة من مجلس الأمن لميليشيا الحوثي

أصدر مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، بيانًا شديد اللهجة أدان فيه تصرفات مليشيا الحوثي الانقلابية الأخيرة في اليمن والتي كان أخر استهداف ميناء الضبة النفطي.



كرم جبر: مصر تسابق الزمن لإنجاز الكثير من المشروعات التنموية

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الدولة المصرية تسابق الزمن لإنجاز الكثير من المشروعات التنموية .



هل تنخفض أسعار الطاقة قريبًا؟.. البنك الدولي يفجر مفاجأة

كشف البنك الدولي، مساء الأربعاء، أنه يرجح انخفاض أسعار الطاقة 11% في 2023 بعد القفزة التي بلغت نسبتها 60% هذا العام في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن ذلك على الرغم من أن بطء النمو العالمي وقيود كورونا في الصين يمكن أن يتسببا في انخفاض أكبر.



كل المقومات لدينا..رابطة الأندية تكشف كواليس رفع القيمة التسويقية للدوري وزيادة الجماهير

تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن تحدي إعادة الجماهير بالسعة الكاملة ورفع القيمة التسويقية للدوري المصري.



سعاد صالح للنساء: الزواج الثاني نزوة تعايشي ورجلك هيرجعلك

أكدت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الطلاق الغيابي مرعب بالنسبة للمرأة، مضيفا:" تتفاجيء بهذا الطلاق".

