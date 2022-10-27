قبل مباراة السوبر.. شوبير: إدارة الزمالك تنتصر على فيريرا في هذا القرار

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن إدارة الزمالك انتصرت على جيسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، في قرار الزي الرسمي الذي سيخوض به الأبيض لقاء السوبر المصري أمام الأهلي.

وكتب شوبير عبر حسابه بموقع "تويتر": "فيريرا كان يرغب في اللعب بالزي الأبيض ولكن الإدارة صممت على اللون الأزرق".

وعقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلى باستاد هزاع بن زايد الذي يستضيف اللقاء، بحضور مجدي الشيخ مراقب المباراة ومحمد زاهر مدير التسويق باتحاد الكرة ومندوبي الناديين.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء نادي الزمالك صاحب الملعب في المباراة الزي الأزرق الكامل، فيما يرتدي النادي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض.

ويدخل الزمالك مباراة كأس السوبر المصري بصفته بطلاً لبطولة الدوري المصري وكأس مصر، فيما يخوض الأهلي المباراة بصفته وصيفًا لبطل الدوري المصري.