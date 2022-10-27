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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: "الكلام بتاع كل عيل بيجى برزقه فكرة غبية وغير صائبة"

خالد الجندي
خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن تعداد المصريين يزيد 2.5 مليون فرد سنويا وهذه الزيادة تلتهم أى قدرة على التنمية والمشروعات القومية، قائلا "مهما كانت قدرتك على التنمية والمشاريع وبناء الشقق وتجهيز البيوت واستصلاح الأراضى ستظل الزيادة السكانية مشكلة كبيرة".

الانفجار السكاني يلتهم التنمية

وانتقد خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية  "dmc"، اليوم الخميس، الشائعة التى تقول إن كل طفل يأتي برزقه من الله سبحانه وتعالى، مضيفا: "الكلام بتاع كل عيل بيجى برزقه فكرة غبية وغير صائبة والرزق مش مال بس".

وطالب خالد الجندي، المصريين بحسن الظن بالله للعبور من الأزمات، ووجه رسالة قائلا: "اللي ظنه بالله خير ميخفش واللي واثق من ربنا يفصل دماغه خالص ويستعين بالله وميخفش على رزقه، والله لن يضيعك وإيمانك بالله هو اللي هيحدد قدرتك على التعامل مع المصاعب".

اللي خايفين على رزقهم نسيتوا وعد الله

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة إلى كل من يقلق من المستقبل وتداعيات الأزمة الاقتصادية التى تسيطر على العالم كله، قائلا: "الملف انتقل من قضية اقتصادية إلى قضية عقادئية، أنت تثق فى الله ولا لا تثق اللى ظنه بالله خير لا يخاف"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَٰنًا وَتَسْلِيمًا". 
وتابع خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "انا بعلن على الهوا أهو..  اللى واثق من الله لا يخاف على رزقه ولا على أولاده ولا من أسعار ولا زيادة دولار، ثق فى الله لن يضيعك، شوف ستنا هاجر عليها سلام الله، لما قالت لسيدنا إبراهيم،  أنت تركنا هنا فى مكان لا فيه زرع ولا ضرع، قال لها هذا أمر من الله، قالت أهو أمر من الله قال نعم، فقالت انصرف راشدا فالله لن يضيعنا". 
واستكمل خالد الجندي: "ربنا لن يضيعك.. رأيك فى ربنا هو اللى هيحدد حالتك النفسية الفترة الجاية تعرف تنام ولا هتكون متوتر، ومشغول بالرزق والأزمة". 

خالد الجندي تعداد المصريين المشروعات القومية لعلهم يفقهون الشائعة كل طفل يأتي برزقه حسن الظن بالله وعد الله

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