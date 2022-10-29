رسالة بخط اليد من الملكة إليزابيث إلى حفيدها تثير الضجة

بعد شهرين تقريبًا من وفاتها، عادت رسالة الملكة إليزابيث الثانية المكتوبة بخط يدها إلى حفيدها الأمير «ويليام» إلى الظهور على الإنترنت مرة أخرى.

تمت مشاركة صورة للرسالة الجميلة من الملكة إليزابيث بواسطة حساب المعجب الملكي Real Royal Mail على تويتر في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث تلقت أكثر من 300 إعادة تغريد وأكثر من 3000 إعجاب.

وورد أن الملاحظة اللطيفة، التي تم كتابتها على قرطاسية قصر باكنجهام، أعطتها الملكة إليزابيث نلكة بريطانيا لحفيدها الأمير ويليام في أحد أعياد الكريسماس، حيث كتبت فيها: "ويليام، أتمنى أن تستمتع بفتح هذه الملاحظة كل يوم، جدتك".

تاريخ الملاحظة وسعرها

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، تم طرح المذكرة المكتوبة بخط اليد للمزاد العلني من قبل مزادات RR في بوسطن في ديسمبر 2016، حيث كان من المتوقع أن تصل إلى 1400 جنيه إسترليني.

وصفها متحدث باسم دار المزادات بأنها "قطعة من المراسلات والتي نادراً ما يصادف مقابلتها من داخل العائلة المالكة، معززة بتوقيتها المناسب لعيد الميلاد".

من المحتمل أن تاريخ الملاحظة يرجع إلى ما قبل وفاة الأميرة ديانا في عام 1997، وقد انتهى بحوزة المعجب الملكي بعدما اشتراها من موظف سابق.

كان العديد من المستخدمين يتساءلون حول كيفية انتهاء هذه المذكرة الشخصية في يد موظف ملكي سابق ولماذا أخذها، وطالبوا بإعادة الرسالة إلى الأمير ويليام في أعقاب وفاة جدته.