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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علاء مرسي: لا أخجل أن تشاهد أسرتي الليلة واللي فيها رغم جرأة موضوعه

علاء مرسي
علاء مرسي

أكد الفنان علاء مرسي انه سعيد بالنجاح الذى حققه مسلسل الليلة واللي فيها ، خاصة وان المسلسل كان دفعة وعودة قوية له . 

وتابع علاء مرسي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : الأجيال الجديدة لم تراني فى مثل هذا الدور من قبل ، فقد اعتادت مني على تقديم الاعمال الكوميدية . 

ويضيف علاء مرسي : أتمني ان ردود الأفعال الإيجابية تتحول عروض لأدوار درامية بقوم دوري فى الليلة واللي فيها ، وهذا العمل على الرغم من مناقشته قضية جريئة ولكن تم تقديمها بشكل محترم ، ولا أخجل ان تشاهده اسرتي .

اعتذار علاء مرسي :

 

أكد الفنان علاء مرسي أنه لم يقصد الإساءة لأي من الفنانين الذين عبر عن رأيه في أدائهم التمثيلي في أحد البرامج التليفزيونية. 

 

وقال علاء مرسي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: أعتذر إلى كل الفنانين الذين أبديت رأيي في أدائهم التمثيلي في أحد البرامج التليفزيونية وقلت إنني لا أراهم يجيدون التمثيل وهم نبيلة عبيد وأحمد حلمي ونادية الجندي ودرة فلم أقصد الإساءة لهم ولكن عبرت عن رأيي الشخصي، وهناك البعض حرف في تصريحاتي، وأقول لهم حقكم علي رأسي.

 

وكان قد حل الفنان علاء مرسي، ضيفا على برنامج “ واحد من الناس ” ، والذى يقوم بتقديمه الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة الحياة الفضائية.

 

وقال علاء مرسي: هناك عدد من الفنانين مبيعرفوش يمثلوا ولكنهم أصبحوا نجوما مثل نبيلة عبيد ونادية الجندي وأحمد حلمي ودرة، وهذا من وجهة نظري.

 

وقال الفنان علاء مرسي، إن أفضل 5 ممثلين فى رأيه الشخصي هم أحمد آدم ومحمود حميدة ومحمد سعد وأياد نصار، وكريم عبد العزيز وصلاح عبد الله.

 

وفي سياق متصل، أضاف "مرسي" خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لا يوجد ممثل أتقن دور الضابط مثل أمير كرارة وأحمد السقا، متابعا: "بعشق هشام ماجد وشيكو، ولكن هشام ماجد أكثر".

 

وتابع: "محمد عادل إمام هو الأكثر موهبة من أحمد صلاح السعدني، والأكثر ذكاء خالد النبوي من إياد نصار".

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