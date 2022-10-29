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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا تنس من أنت.. أول تعليق من الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

الزمالك ضد الأهلي
الزمالك ضد الأهلي

علّق نادي الزمالك على خسارة لقب كأس السوبر المصري، أمام الأهلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الجمعة، في أبوظبي.

أول تعليق من الزمالك بعد خسارة لقب السوبر المصري أمام الأهلي

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر “تويتر”: "لا تنس من أنت ولا من أين أتيت.. نثق في قدرتكم على استمداد القوة من مثل تلك اللحظات لحصد المزيد من البطولات.".

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موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بعد فوزه بنتيجة 2-0، مساء أمس، الجمعة، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وقدم البرازيلي برونو سافيو أوراق اعتماده هو وكريم فؤاد، حيث سجلا هدفي الفوز في الدقيقتين (40 و90+1).

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره إنبي، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، باستاد المقاولون العرب.

وسيتطلع الزمالك حامل اللقب لمصالحة جماهيره بعد خسارة السوبر المصري مساء أمس، الجمعة أمام الأهلي، حيث يأمل في الفوز الثالث على التوالي في الدوري للحفاظ على الصدارة.

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