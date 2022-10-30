بوصة السيارات| ارتفاع جديد في أسعار نيسان سنترا يصل لـ57 ألف جنيه

ارتفعت من جديد اسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2023 المقدمة بالسوق المحلي، وقدرت تلك الزيادة بنسبة تتراوح بين 37 ألف جنيه وحتى 57 ألف جنيه، حيث يتم تطبيق تلك الزيادة الرسمية مع بداية شهر نوفمبر 2022.

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة نيسان سنترا 2023

ارتفعت أسعار الفئتين الاولى والثانية بنسبة بلغت 37 الف جنيه، لتقدر أسعارهما بـ 431.500 جنيه، و 459.500 جنيه، بينما ارتفعت الفئة الثالثة بنسبة 57 الف جنيه لتقدر بـ 488.400 جنيه، كما شهدت الفئة الرابعة زيادة سعرية بنفس القيمة لتصل إلى 492.400 جنيه.

نيسان سنترا 2023

ابرز مواصفات السيارة نيسان سنترا 2023

تضم السيارة نيسان سنترا 2023 باقة من تجهيزات الحماية ومنها، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، و منظومة التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، بالاضافة إلى خاصية دعم المكابح BA، وقفل مركزي للابواب، وزجاج كهربائي التحكم، ومرايات جانبية كهربائية، وإنذار مانع للسرقة، إلى جانب تجهيزات أخرى مثل كاميرا خلفية وحساسات ركن لسهولة الاصطفاف.

نيسان سنترا 2023

وتحتوي السيارة نيسان سنترا 2023 على نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، بالاضافة إلى مساحة داخلية رحبة تتسع لـ 5 مقاعد، وقدرات فنية تتمثل في محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج عزم دوران 154 نيوتن/متر، وقوة قدرها 118 حصانا.

نيسان سنترا 2023

وتعمل السيارة نيسان سنترا 2023 بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية الجر الامامي للعجلات، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، مع امكانية الوصول لسرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0، خلال مدة زمنية تستغرق 10.9 ثانية.