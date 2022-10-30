ببدلة أنيقة.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها

حرصت الفنانة أنغام، على مشاركة الجمهور بصورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت الفنانة أنغام بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية بدلة بيضاء كلاسيك وهو ما كشف عن جسمها الممشوق المتناسق .

ومن الناحية الجمالية ، اعتمدت على وضع لمسات المكياج البسيطة من الألوان النود وهو ما تماشى مع إطلالتها وتركت شعرها منسدلاً على كتافيها.

انغام

فاجأت الفنانة أنغام بالعديد من المشاهد في بداية حلقة برنامجها الأولى، والمذاع عبر شاشة DMC مساء الخميس،وعرضت تحضيراتها للخطوة الإعلامية الأولى لها.





وظهرت في كواليس برنامج أنغام العديد من الإطلالات التي ظهرت بها من قبل، والفساتين التي سترتديها في الحلقاتالمقبلة، ولكن المفاجأة الأكبر كانت ظهور زجاجة برفيوم كتب عليها اسمها ما ينذر بخوضها مجال البيزنس قريبا علىخطى العديد من زملائها.





حل الفنان راغب علامة ضيفا على أولى حلقات برنامج أنغام المذاع عبر فضائية DMC مساء الخميس، في الجزء الأولمن اللقاء الذي يذاع النصف الآخر منه اليوم الجمعة.

وتبادل راغب علامة وأنغام مدح بعضهما ومسيرتهما الغنائية بكلمات رقيقة، وقالت له النجمة الكبيرة: "حبيتك ودخلتقلبي من أغنية "ياريت في خبيها".

وحرصت أنغام على مدح مشوار ومسيرة راغب علامة قائلة إنها دائما تقف أمام ما قدمه متعجبة ووصفت أعمالهموضحة:" غناك السهل الممتنع وأداءك نادر".

وبدوره أثنى راغب علامة على مسيرة أنغام واختياراتها الغنائية، وقال لها أثناء الحديث عن أغنيته "اللي باعنا خسردلعنا:" محدش يقدر يبيعك".