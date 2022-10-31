أحمد صالح: فيريرا سبب هزيمة الزمالك أمام الأهلي في السوبر.. وزيزو أفضل جناح في مصر.. فيديو

كشف أحمد صالح نجم الزمالك السابق سبب خسارة الزمالك في السوبر المصري أمام الأهلي.

قال أحمد صالح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك لم يستحق التتويج بالسوبر وبالطبع فيريرا يتحمل المسؤولية كاملة ولكن فيريرا له رصيد كبير وخسارته لمباراة وارد".

أضاف: "تغييرات فيريرا في مواجهة السوبر لم تكن مُثمرة وإمام عاشور كان مستواه متراجع وهذا أثر سلبا على الزمالك".

زيزو أفضل جناح في مصر..

وعن أحمد سيد زيزو قال: "أفضل جناح هجومي يمين في مصر، ولكن رغم ذلك كان فيريرا يعتمد عليه في مركز الجناح الأيسر".

وختم حديثه قائلا: "لدي عتاب على فيريرا بالدفع بعمر جابر في مركز الظهير الأيسر".