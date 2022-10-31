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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد كارثة الجسر المعلق بالهند.. أبرز الحوادث الدموية المشابهة خلال السنوات الماضية

أرشيفية
أرشيفية

أدت كارثة انهيار جسر معلق في ولاية غوجارات جنوب الهند، يوم الأحد، إلى مقتل ما لا يقل عن 91 شخصا.

 

ويعد هذا من أكثر الحوادث دموية والتي هزت البلاد منذ سنوات، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وفيما يأتي، بعض أبرز حوادث انهيار جسور خلال العقدين الماضيين خلفت ما لا يقل عن 20 قتيلا أو مفقودا في كل أنحاء العالم.

2022: انهيار جسر غوجارات

قتل 90 شخصا على الأقل، الأحد، بانهيار جسر معلّق في موربي بولاية غوجارات الهندية يعود بناؤه إلى 100 عام.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين قولهم إن حوالي 500 شخص، من بينهم نساء وأطفال، كانوا على جسر موربي يؤدون طقوسا لمهرجان ديني رئيسي حين انقطعت الأسلاك التي تدعمه ما أدى إلى انهيار الهيكل بأكمله في النهر.

وكانت الحركة قد عادت إلى الجسر قبل أيام فقط، بعد خضوعه لعمليات صيانة دامت ستة أشهر.

2021: مترو مدينة مكسيكو

في مايو 2021، انهار جزء مرتفع من مسار في نظام مترو مدينة مكسيكو، ما أدى إلى تحطم قطار ركاب ومقتل 26 شخصا وإصابة العشرات.

2018: جسر في جنوة الإيطالية

في أغسطس 2018، قُتل 43 شخصا بانهيار جسر في مدينة جنوة الإيطالية.

وانهار جسر موراندي، وهو جزء من طريق سريع رئيسي يربط فرنسا وإيطاليا، وسط هطول أمطار غزيرة في أغسطس، ما أدى إلى سقوط عشرات المركبات وركابها إلى الهاوية.

2016: انهيار في كولكاتا في الهند

في عام 2016، أدى انهيار جسر في شارع مزدحم في مدينة كولكاتا في شرق الهند إلى مقتل 26 شخصا على الأقل.

وانتشل عناصر الإنقاذ حوالي 100 شخص مصابين بجروح من تحت ألواح إسمنتية ومعدنية ضخمة.

2011: سقوط جسرين في الهند في شهر واحد

في أكتوبر عام 2011، قتل 32 شخصا على الأقل عندما انهار جسر يضيق بحشد من المحتفلين في شمال شرق الهند على مسافة نحو 30 كلم من بلدة دارجيلنغ الجبلية.

وبعد أقل من أسبوع على ذلك الحادث، لقي حوالي 30 شخصا حتفهم عندما انهار جسر للمشاة فوق نهر في ولاية أروناتشال براديش في شمال شرق البلاد.

2007: مقتل عمال الجسر في الصين

في أغسطس 2007، قُتل ما لا يقل عن 64 عاملا عندما انهار جسر نهري في مقاطعة هونان في وسط الصين أثناء استكمال بنائه.

2007: سقوط حجاج في النيبال

وفي ديسمبر من العام ذاته، قتل 16 شخصا وفقد 25 في النيبال بعد انهيار جسر مزدحم بالحجاج في غرب البلاد.

وعند وقوع الحادث، كان هناك 400 شخص على الجسر يعبرون فوق نهر بهري الواقع على مسافة 380 كلم غرب العاصمة كاتماندو.

وتمكن نحو 100 شخص من السباحة إلى بر الأمان.

2006: باكستان والهند

في أغسطس 2006، لقي 40 شخصا على الأقل حتفهم في باكستان بعد انهيار جسر في ماردان، على مسافة 50 كيلومترا من بيشاور في شمال غرب البلاد، بفعل هطول أمطار موسمية غزيرة.

وفي ديسمبر من العام ذاته، قتل 34 شخصا على الأقل عندما انهار جسر عمره 150 عاما على قطار ركاب في محطة للسكك الحديد في ولاية بيهار في شرق الهند.

2003: أطفال في الهند وفيضانات بوليفيا  

في أغسطس 2003، قتل 20 شخصا في الهند من بينهم 19 طفلا عندما انهار جسر في نهر قرب بومباي، ما تسبب في سقوط حافلة مدرسية وأربع مركبات أخرى في النهر.

وفي ديسمبر من نفس العام، قتل 29 شخصا في بوليفيا بعدما جرفت فيضانات جسرا أثناء عبور حافلة عليه.

 

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