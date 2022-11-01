استعدادا لقمة المناخ.. فودة يتفقد منطقة المعارض والترفيه وسيارات الخدمة لذوي القدرات

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم بزيارة ميدانية للمدينة الشبابية بشرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات الأخيرة لمؤتمر الشباب العالمي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ حيث تابع الإنشاءات الخاصة بمنطقة المعارض والترفيه والقاعة الكبرى ومنطقة حمام السباحة.

وأبدي فودة سعادته بما تم إنجازه علي الأرض بجهود الشباب، ووجه بتذليل كافة العقبات وبذل الجهد لتنسيق كل ما يخص من اعمال، وضرورة تسخير كافة جهود المحافظة لإنجاح العملية مشيراً الى ان مدينة شرم الشيخ دائما ما كانت مساحة لكل شباب العالم.

كما استعرض ممثل وزارة الشباب والرياضة حجم الإنشاءات والمواعيد المتوقعة للتسليم، ونقل شكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عما قدمه من موفور الدعم والمتابعة لإنجاح كافة العمليات الخاصة بتجهيز المساحات الخاصة لتنفيذ المؤتمر في أوقات قياسية مؤتمر الأمم المتحدة للشباب المعني بالمناخ بالمدينة الشبابية في شرم الشيخ في الفترة من 2 الي 4 وهو المؤتمر المعتمد من اتفاقية الأمم المتحدة ويهدف الي إعداد وثيقة سياسات تمثل أصوات شباب العالم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الشبابية الوطنية (you think green - اكتس – انفيروكس – الإمام - شباب بيحب مصر

رافق المحافظ في الجولة اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، و محمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة ومصطفى عز العرب منسق وزارة الشباب والرياضة لقمة المناخ و عبد الرحمن فهمي، محمد عجيز من فريق التنظيم الوطني.

وتفقد محافظ جنوب سيناء ترافقه الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ ظهر اليوم، سيارات الخدمات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة والتي سيقدم الهلال الأحمر المصري من خلالها خدمات طبية لذوي الاحتياجات من السادة حضور مؤتمر المناخ والتي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في المدة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

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