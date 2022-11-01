عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يلتقي سائقي التاكسي بشرم الشيخ في إطار اللقاءات التوعوية لمؤتمر المناخ

المحافظ
المحافظ

 

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بعقد لقاء مع سائقي التاكسي بمدينة شرم الشيخ بقصر ثقافة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام المساعد، ياسر الدسوقي مدير إدارة المواقف بشرم الشيخ.

وذلك في اطار اللقاءات التوعوية الخاصة بتوعية السائقين والتعريف بأهمية انعقاد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، واستضافة المدينة لأكثر من 30 ألف مشارك، و 120 شخصية عامة دولية ورؤساء دول.

أعلن المحافظ خلال اللقاء عن قيام المحافظة بتسليم زي موحد للسائقين عبارة عن 2 تي شيرت صيفي وشتوي بالهوية البصرية للمحافظة، وبنطلون، وكوتشي، وكاب، وفيست بالمجان للحفاظ علي المظهر العام المشرف للسائقين امام وفود العالم حضور المؤتمر.

وشدد المحافظ علي ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة وحسن معاملة ضيوف المحافظة بمختلف جنسياتهم، والظهور بالمظهر المشرف، وشدد ايضا علي سرعة إنهاء تركيب منظومة الكاميرات الذكية، بجميع التاكسيات بشرم الشيخ، واجهزة POS للدفع الإلكتروني.

وقام المحافظ خلال اللقاء بتسليم أحد السائقين جهازPOS للدفع الفوري كنموذج يطبق بجميع التاكسيات وحرص المحافظ علي التأكد من تدريب جميع السائقين علي التعامل مع الجهاز، كما حرص علي الاستماع الي آرائهم ومشكلاتهم، وخلال اللقاء وافق المحافظ علي السماح بترخيص التاكسيات موديل خمس سنوات سابقة لسنة الترخيص بدلا من موديل نفس السنة تسهيلا للاجراءات، كما قرر علي تخصيص حصة من الإسكان الاجتماعي للسائقين بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ لتقليل تكلفة الإقامة بشرم الشيخ ورفع العبء عن كاهل السائقين.

سائقي التاكسي

FB_IMG_1667261790607~2
FB_IMG_1667261790607~2
FB_IMG_1667261787098~2
FB_IMG_1667261787098~2
FB_IMG_1667261784422~2
FB_IMG_1667261784422~2
FB_IMG_1667261780494~2
FB_IMG_1667261780494~2
اللواء خالد فودة قمة المناخ شرم الشيخ سائقي التاكسي لقاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد والده وزوجته في 3 أشهر.. حكاية مأساوية وراء هداف الدوري |تفاصيل

أفلام ومسلسلات ورياضة.. توقف100 قناة على النايل سات بشكل مفاجئ.. الأسباب والتفاصيل

أقوى مهاجم إفريقي.. فرج عامر يعلن عن أول صفقات الأهلي بالميركاتو الشتوي

ودع جمهوره برسالة على صفحته.. وفاة الشيف أسامة السيد

كولر عايز يخليها ضلمة.. فرج عامر يكشف خطة الأهلي في الميركاتو الشتوي

بعد واقعة رشوة حمو بيكا.. عقوبات تصل إلى الأشغال الشاقة تنتظر المتهمين

تزوجتها بدون مأذون والبلد كلها حضرت الفرح.. اعترافات المتهم بهتك عرض فتاة أطفيح

بعد انتشاره على السوشيال ميديا..برلماني يطالب بالقبض على أصحاب فيديو مقلب الجيزة

موضوعات متعلقة

جنوب سيناء تعلن تحويل شرم الشيخ لأول مدينة خضراء في مصر تزامنا مع COP27

ترشيحاتنا

يعرضه للإيقاف مدى الحياة.. ماذا يعني لجوء كهربا للقضاء المدني؟.. فيديو

بخط يده مع الباعة.. قصة رواية تعاقد نور الشريف لتحويلها لفيلم ولم تخرج للنور

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 1-11-2022

«البحث العلمي» تعلن عن فتح تدريب سنوي للعلماء الشباب.. اعرف تفاصيل التقديم

فيفو تستعد لإطلاق iQOO 11 بمعالج 8Gen 2 وبطارية 5000 مللي أمبير| صور

حكم السخرية من مرضى الاضطرابات والتوحد.. دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجمل 5 إطلالات لـ ميريهان حسين خلال احتفالها بعيد ميلادها| شاهد

أغرب أعذار الغياب من الشغل قبل 50 عاما.. فيديو

بالأسود الأنيق.. أحدث إطلالات إيمان العاصى على إنستجرام| شاهد

صور جديدة من حفل زفاف الفنانة إلهام عبد البديع والملحن وليد سامي

فيديو

5 خدمات مباشرة.. اعرف الشبكة الموحدة للطوارئ هتفيدك إزاي |تعليق صوتي

المدير الإقليمي للميتا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مصر سوق جاذب للتكنولوجيا |خاص

في الفصل والطابور.. وفاة معلمين اثنين داخل مدرستين بالشرقية والقليوبية

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار لمدة 3 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ