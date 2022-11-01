فودة يلتقي سائقي التاكسي بشرم الشيخ في إطار اللقاءات التوعوية لمؤتمر المناخ

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بعقد لقاء مع سائقي التاكسي بمدينة شرم الشيخ بقصر ثقافة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام المساعد، ياسر الدسوقي مدير إدارة المواقف بشرم الشيخ.

وذلك في اطار اللقاءات التوعوية الخاصة بتوعية السائقين والتعريف بأهمية انعقاد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، واستضافة المدينة لأكثر من 30 ألف مشارك، و 120 شخصية عامة دولية ورؤساء دول.

أعلن المحافظ خلال اللقاء عن قيام المحافظة بتسليم زي موحد للسائقين عبارة عن 2 تي شيرت صيفي وشتوي بالهوية البصرية للمحافظة، وبنطلون، وكوتشي، وكاب، وفيست بالمجان للحفاظ علي المظهر العام المشرف للسائقين امام وفود العالم حضور المؤتمر.

وشدد المحافظ علي ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة وحسن معاملة ضيوف المحافظة بمختلف جنسياتهم، والظهور بالمظهر المشرف، وشدد ايضا علي سرعة إنهاء تركيب منظومة الكاميرات الذكية، بجميع التاكسيات بشرم الشيخ، واجهزة POS للدفع الإلكتروني.

وقام المحافظ خلال اللقاء بتسليم أحد السائقين جهازPOS للدفع الفوري كنموذج يطبق بجميع التاكسيات وحرص المحافظ علي التأكد من تدريب جميع السائقين علي التعامل مع الجهاز، كما حرص علي الاستماع الي آرائهم ومشكلاتهم، وخلال اللقاء وافق المحافظ علي السماح بترخيص التاكسيات موديل خمس سنوات سابقة لسنة الترخيص بدلا من موديل نفس السنة تسهيلا للاجراءات، كما قرر علي تخصيص حصة من الإسكان الاجتماعي للسائقين بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ لتقليل تكلفة الإقامة بشرم الشيخ ورفع العبء عن كاهل السائقين.

سائقي التاكسي

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