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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يتفقد معرض شنايدر وشاحنات المحمول بالطاقة الشمسية بالحديقة المركزية في شرم الشيخ

الدراجات التشاركية
الدراجات التشاركية

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، معرض شنايدر للاستدامة وشاحنات المحمول التي تعمل بالطاقة الشمسية والواي فاي بالحديقة المركزية بشرم الشيخ.

كما تفقد المحافظ، الأعمال النهائية بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وأعمال فرش المجلس، ووجه بسرعة الانتهاء من اعمال اللاند سكيب بمحيط المجلس الجديد استعدادا لافتتاحها ضمن استعدادات استضافة مؤتمر قمة المناخ.

رافق المحافظ، كلا من: الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمهندس الاستشاري كرم معوض استشاري المشروع، واللواء رماح هاشم القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، و المعنيين وممثلي الجهات والشركات المنفذة.

وأكد المحافظ أن مبنى مجلس المدينة الجديد، صديق للبيئة، ومن المباني الذكية في نموذج التصميم، والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنة.

ومن ناحية أخرى تفقد محافظ جنوب سيناء، ممشى السلام  السياحي وقام بزيارة المنطقة الترفيهية، وتعد أولى مناطق الممشى السياحي التي سيكون بها خدمة الإنترنت المجاني المقدم من شركة أورانج.

وأثنى المحافظ على المجهودات المقدمة من الشركة في تقديم هذه الخدمة وجاءت توجيهات محافظ جنوب سيناء على تقديم الخدمة لباقي الممشى على الجانبين؛ حتى يتيح لكل الزوار استخدام خدمة الإنترنت في نطاق الممشى السياحي، وتم عرض بعض الأجهزة التي تقدمها الشركة الخاصة بشحن تليفونات المحمول لخدمة زوار الممشى، وسيتم توزيع أجهزة الشحن في نطاق الممشى بالكامل.

ومن ناحية أخرى؛ تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أولى محطات الدراجات التشاركية المقدمة من شركة بدل، حيث عرض المهندس زياد السكري مدير الشركة، أولى الدراجات باستخدام نظام ال qr code والدفع الإلكتروني عن طريق تطبيق babbel go على جوجل بلاي وأبل ستور
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.velvioo .buddelgo
: https://apps.apple.com/eg/app/baddelgo/id1632679930

وتم تدشين المنظومة اليوم حيث سيتم تزويد المحطات بالدراجات خلال اليوم وغدا، بإجمالي 10 محطات موزعة بالمدينة كمرحلة أولى، وتعد مدينة شرم الشيخ أولى المدن في مصر التي تقدم منظومة الدراجات التشاركية مدفوعات رقمية مؤمنة.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة المعمل التنقل لرصد جودة الهواء بشرم الشيخ.

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معرض شنايدر شبكات واي فاي المجانية شىم الشيخ التشاركية

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