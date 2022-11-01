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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بليغ أبو عايد: السوبر بطولة عودة الثقة للأهلي.. والزمالك لم يفقد هويته

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

أكد الناقد الرياضي بليغ أبو عايد، أن بداية كولر الحقيقية هي بطولة السوبر التي توج بها، والتي تعتبر بطولة عودة الثقة للفريق، خاصة أنه الفترة الأخيرة شهدت اهتزاز الثقة بين اللاعبين والإدارة من جهة واللاعبين والجمهور من جهة أخرى.

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وأضاف أبو عايد في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، المُذاع على فضائية ETC: "اهم ما في السوبر أن الأهلي كسب لاستعادة التوازن، ومع ذلك الزمالك لم يفقد هويته بالخسارة، لذلك أتوقع أن تكون المنافسة في قادم المواجهات المباشرة مثيرة للغاية".


واستطرد ابو عايد:"هناك علامات استفهام على مستوى محمد عواد، ولدي معلومة مؤكدة أن الفترة القادمة سيمنح فيريرا الفرصةى لمحمد صبحي، وأعتقد أن مباراة إنبي المقبلة ستكون الفرصة الأخيرة لعواد".


وواصل الناقد الرياضي:"شيكابالا من أكثر اللاعبين أخلاقا في الوسط الرياضي لكنه يتعرض لضغوط كبيرة، وهناك فرق بين موقف سيد عبد الحفيظ من الممر الشرفي ولقطة شيكابالا، لاعب الزمالك أظهر احترامه للنادي الأهلي ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ في احتفالية التتويج بالسوبر".

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وتابع تصريحاته:"ما حدث في السوبر يمكن أن نبنى عليه لمستقبل الكرة في مصر، وتنظيم مثل هذه الأحداث في الخليج يكسب الحدث جماهيرية طاغية نظرا لشعبية الأهلي والزمالك في الدول العربية وخاصة الخليجية".


وأردف أبو عايد: "الجماهير المصرية أظهرت درجة كبيرة من الوعي، هذا يجب أن يكون نقطة انطلاق لتصحيح مفاهيم الجماهير وزيادة وعيها، هناك موقف شيكابالا مع مؤمن زكريا وموقف امام عاشور من محمد عبد المنعم كلها مكاسب من السوبر".

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