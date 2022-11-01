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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

رحيله صادم .. 10 صور للشيف أسامة السيد قبل رحيله تكشف مرضه

صدى البلد

صدم جميع رواد مواقع التواصل الإجتماعي ومحبي الشيف أسامة السيد ، بخبر رحيله مساء أمس الشيف أسامة السيد أحد أشهر الطهاة على مستوى العالم العربي . 

جاءت وفاة الشيف أسامة، بعد صراع مع المرض حسبما شارك متابعوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يوم 21 سبتمبر الماضي قائلا: أحبائي،،، رجائي أن تتذكروني في يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يدى الرحمن.

ويعتبر الشيف أسامة السيد أحد أهم طباخي الوطن العربي، وكان من أشهر طباخي الوطن العربي، ووصفه الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه “رقم واحد فى الطباخين”ليس هذا فقط، بل تميز الشيف أسامة السيد بعلمٍ كبير خاص بمجال التغذية.

 من هو الشيف أسامة السيد؟

من هو الشيف أسامة السيد

أسامة السيد، شيف مصري، فهو مستشار تغذية ومؤلف ومقدم برامج تلفزيونية، ونائب رئيس جمعية الشيفات المصريين، يعد أحد أشهر الطهاة في العالم العربي ولديه خبرة أكثر من 30 عاما في مجال الطهي.

ولد الشيف أسامة السيد في القاهرة، وبدأ اهتمامه بالطهي من طفولته، والذي لختاره كمهنة فيما بعد.

قدم العديد من برامج الطبخ الشهيرة في الوطن العربي منها «مع أسامة أطيب، ومطبخ سي السيد، ومطبخ أسامة».

الشيف أسامة السيد.. السيرة الذاتية

من هو الشيف أسامة السيد

الاسم: أسامة السيد.
الاسم باللغة الإنجليزية: Osama Al-said.
تاريخ الميلاد: غير معروف.
العمر: 60 عاما.
مكان الميلاد: القاهرة.
الإقامة: جمهورية مصر العربية.
الجنسية: مصري.
الدراسة: فنون الطهي وعلم التغذية.
الجامعة: في الولايات المتحدة الأمريكية.
المهنة: طاهٍ مشهور متميز في الوطن العربي.
الحالة الاجتماعية: متزوج.
الزوجة: غير معروفة.
الأبناء: آدم – عمر – سارة.
اللغة الأم: اللغة العربية.

اللغات الأخرى: اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية.
اللهجة: المصرية.

ما هو مرض الشيف أسامة السيد؟

من هو الشيف أسامة السيد

انتشر الكثير من الأخبار والشائعات عن إصابة الشي أسامة السيد بمرض، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولكن الحقيقة أنه لم يتم التصريح بأي شئ عن مرض الشيف أسامة السيد.

وجدير بالذكر أنه على الرغم من انتشار العديد من تلك الأخبار مؤخرًا، إلا أن الشيف أسامة السيد لم يخرج لينفيها.

10 صور للشيف اسامة السيد قبل رحيله

الشيف أسامة السيد

 

الشيف أسامة السيد
الشيف أسامة السيد
الشيف أسامة السيد
الشيف أسامة السيد
الشيف أسامة السيد
الشيف أسامة السيد
الشيف أسامة السيد
الشيف أسامة السيد
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