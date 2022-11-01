عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبيل بدء أعمالها.. الرئيس الجزائري يطلق تصريحات مهمة بشأن القمة العربية

جانب من الحوار
جانب من الحوار

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن قمة الجزائر سوف تمثل إنطلاقة جديدة لتفعيل وتدعيم العمل العربي المشترك مثلما تتطلع إليه الشعوب العربية.

وقال الرئيس الجزائري، في حوار صحفي نشر اليوم، “أننا اليوم كمجموعة عربية نواجه الكثير من التحديات التي أفرزتها تحولات دولية جديدة على مستويات متعددة”.

وأضاف عبد المجيد تبون قائلا: “أنا متفائل جدا بالنتائج التي ستتمخض عن هذه القمة وإننا نرى أن دفع العمل العربي المشترك وتجسيده على أرض الواقع بالتعاون الاقتصادي وتقريب وجهات النظر في مختلف المسائل مع تحقيق إنسجام في القضايا التي تخدم شعوبنا العربية، والتعويل على قدراتنا كلها عوامل كفيلة بتفعيل هذا التعاون العربي المنشود”.

وحول تعاطي القمة العربية في الجزائر مع التحديات الإقليمية والدولية المختلفة، ورؤيته قال الرئيس تبون، أن رؤيته تنطلق من “الإيمان بقدراتنا ودورنا نحن العرب في المجموعة الدولية ككل ومع بعضنا كجسم عربي واحد منسجم نحترم فيه سيادة الدول وقراراتها وعدم التدخل في شؤون الغير كما نعمل على الإستفادة من الطاقات المتنوعة التي تزخر بها الدول العربية وهذا لا يعني على الإطلاق الانعزال، بل على العكس يجعل منا قوة تلاحم وتجاوبا إيجابيا مع تطلعات شعوبنا”.

كما شدّد رئيس الجزائر، على أن بلاده تبذل جهودا حثيثة لتكون القمة العربية الحادية والثلاثون فرصة لإعادة بث روح التضامن العربي النابع من التاريخ والمصير المشترك، وتحويل هذه التحديات إلى دافع بهدف إعادة ترتيب البيت العربي لاسيما في ظل تنامي وعي شعوبنا وإدراكها لمختلف هذه الأبعاد الهادفة إلى تكريس بشكل مباشر أو غير مباشر مزيد من الخلافات وتغذيتها لإضعاف اللحمة العربية

وقال الرئيس الجزائري: كلنا فخر بتنظيم ‎قطر بطولة كأس العالم التي يريدها الأمير أن تكون مكسبا للأمة العربية ونحن على يقين أنها ستبقى محفورة في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم.

 

عباس يشيد في اتصال مع تبون بجهود الجزائر لإنجاح المصالحة الفلسطينية

الجزائر.. تبون يبحث مع رئيس الحكومة الهولندية آفاق التعاون الاقتصادي الثنائي

قطر الجزائر عبد المجيد تبون الرئيس الجزائرى القمة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما هو مرضه؟ صدمة على السوشيال ميديا بعد وفاة الشيف أسامة

ودع جمهوره برسالة على صفحته.. وفاة الشيف أسامة السيد

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

خلال ساعات الأهلي يزف مفاجأة يحلم بها ملايين الجماهير .. تفاصيل

دعا عليه قبل ما يموت.. أبو مالك يفارق الحياة بعد رفض مديره منحه سلفة للعلاج

أنا بين يدي الرحمن.. مرض غامض يصيب الشيف أسامة السيد ويؤدي إلى وفاته

ودع أبناءه ومات داخل الفصل.. القصة الكاملة لوفاة مدرس رياضيات في شبرا الخيمة

سعر الدولار في البنوك اليوم 1-11-2022

موضوعات متعلقة

صحيفة عمانية: القمة العربية فرصةً كبيرة لتفعيل آليات العمل العربي المشترك

الرئيس السيسي يتوجه إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية الحادية والثلاثين

ترشيحاتنا

الاعتماد والرقابة الصحية تعتمد شفاء الأورمان أول مستشفى خضراء

وزير البترول : استعداد مصر للعب دور رئيسي في أسواق الطاقة العالمية

إلحق اشتري.. نزيف فى أسعار الذهب| عيار 21 يفقد 7 جنيهات

وزير الصحة يوجه بوضع دراسة متكاملة لرفع كفاءة وحدات الرعاية الأولية

ضيقوا على الناس معيشتهم .. علي جمعة يوضح حكم عمل الذكرى السنوية للمتوفى

الأمم المتحدة تشدد على أهمية استمرار مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحيله صادم .. 10 صور للشيف أسامة السيد قبل رحيله تكشف مرضه

ما هو مرضه؟ صدمة على السوشيال ميديا بعد وفاة الشيف أسامة

لص يعتذر بعد سرقة لابتوب.. ويقدم خدمة "جدعنة" لصاحبه

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

فيديو

5 خدمات مباشرة.. اعرف الشبكة الموحدة للطوارئ هتفيدك إزاي |تعليق صوتي

المدير الإقليمي للميتا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مصر سوق جاذب للتكنولوجيا |خاص

في الفصل والطابور.. وفاة معلمين اثنين داخل مدرستين بالشرقية والقليوبية

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار لمدة 3 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ