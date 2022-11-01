سنين بيحارب المرض.. مراد مكرم يكشف عن موقف إنساني للشيف أسامة السيد

نعى الفنان مراد مكرم مراد، الشيف أسامة السيد من خلال صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال مراد مكرم: “الشيف أسامة الله يرحمه ويحسن إليه ويصبر محبيه.. كان ليه معايا موقف جميل أيام عمله في قناة سفرة”.

وسرد القصة المؤثرة قائلا: "أمي الله يرحمها طلبت مني أسأله كتب الطبخ بتاعته نلاقيها فين؟ كلمته وسألته، صمم يبعتلها المجموعة كلها مع إهداء.. هدية منه".

وأكد أن “الشيف أسامة راجل محترم ومؤدب وبقاله سنين بيحارب المرض اللعين”.

وانتشرت الكثير من الأخبار والشائعات عن إصابة الشيف أسامة السيد بمرض، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولكن الحقيقة أنه لم يتم التصريح بأي شيء عن مرض الشيف أسامة السيد.

وجدير بالذكر أنه على الرغم من انتشار العديد من تلك الأخبار مؤخرًا، إلا أن الشيف أسامة السيد لم يخرج لينفيها.