عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سنين بيحارب المرض.. مراد مكرم يكشف عن موقف إنساني للشيف أسامة السيد

الشيف اسامة السيد
الشيف اسامة السيد

نعى الفنان مراد مكرم مراد، الشيف أسامة السيد  من خلال صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال مراد مكرم: “الشيف أسامة الله يرحمه ويحسن إليه ويصبر محبيه.. كان ليه معايا موقف جميل أيام عمله في قناة سفرة”.

وسرد القصة المؤثرة قائلا: "أمي الله يرحمها طلبت مني أسأله كتب الطبخ بتاعته نلاقيها فين؟ كلمته وسألته، صمم يبعتلها المجموعة كلها مع إهداء.. هدية منه".

وأكد أن “الشيف أسامة راجل محترم ومؤدب وبقاله سنين بيحارب المرض اللعين”.

وانتشرت الكثير من الأخبار والشائعات عن إصابة الشيف أسامة السيد بمرض، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولكن الحقيقة أنه لم يتم التصريح بأي شيء عن مرض الشيف أسامة السيد.

وجدير بالذكر أنه على الرغم من انتشار العديد من تلك الأخبار مؤخرًا، إلا أن الشيف أسامة السيد لم يخرج لينفيها.

مرض الشيف أسامة السيد وفاة الشيف أسامة السيد من هو الشيف أسامة السيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما هو مرضه؟ صدمة على السوشيال ميديا بعد وفاة الشيف أسامة

ودع جمهوره برسالة على صفحته.. وفاة الشيف أسامة السيد

خلال ساعات الأهلي يزف مفاجأة يحلم بها ملايين الجماهير .. تفاصيل

أنا بين يدي الرحمن.. مرض غامض يصيب الشيف أسامة السيد ويؤدي إلى وفاته

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

دعا عليه قبل ما يموت.. أبو مالك يفارق الحياة بعد رفض مديره منحه سلفة للعلاج

نوفمبر الخير.. حزمة من الهدايا المادية تبدأ الحكومة صرفها اليوم|هتقبض كم زيادة

الأهلي يتعاقد مع شركة إماراتية لإنشاء ستاد زايد .. خاص

موضوعات متعلقة

عمري ما هنساك.. إعلامية تودع الشيف أسامة بكلمات مؤثرة

ترشيحاتنا

بـ25 مليون دولار.. إسرائيل تزود الجيش الفنلندي بأنظمة اتصال متقدمة

وقعت بعد طابور الصباح| وفاة معلمة داخل مدرسة في دمياط

أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2022

غرامة30 ألف جنيه.. النقض ترفض طعن منتصر الزيات في اتهامه بإهانة القضاء

تبون يستقبل الرئيس السيسي فور وصوله الجزائر للمشاركة فى القمة العربية.. فيديو

نايل سات تكشف حقيقة وقف بث قنوات على أقمارها.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سنين بيحارب المرض.. مراد مكرم يكشف عن موقف إنساني للشيف أسامة السيد

شيف ينهار بالبكاء بعد نبأ رحيل أسامة السيد | شاهد

تدخل برلماني والقبض على منفذيه.. قصة مقلب "الجيزة منين" على السوشيال ميديا الذي أرعب المواطنين

عمري ما هنساك.. إعلامية تودع الشيف أسامة بكلمات مؤثرة

فيديو

الدولار يتراجع عالميا وارتفاع جديد في أسعار الذهب.. خدمة خاصة

سقوط أمطار بهذه المناطق .. تحذير عاجل من الأرصاد | فيديو

15 ألف جنيه قرض حسن من وزارة الأوقاف.. فيديو جراف

عيد الهالوين يتحول إلى ليلة رعب حقيقية في كوريا الجنوبية|ماذا حدث؟ (فيديوجراف)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ