في الطاقة والبيئة.. مجلس الوزراء السعودي يتخذ قرارات مهمة

عقد مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

واتخذ مجلس الوزراء السعودي عددا من القرارات أهمها تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي للتعاون في مجالات الطاقة، وكذا الموافقة علي إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وجمهورية بالاو.

كما تم تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العماني في مجال البيئة، وكذا تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذا علي مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الفضاء الإيطالية للتعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية بجانب الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن في مجال منع الفساد ومكافحته.



كما تم تسمية اليوم الحادي عشر من شهر نوفمبر من كل عام بـ"يوم الغذاء العضوي".

ووافق المجلس علي إنشاء مجلس باسم المجلس الأعلى للفضاء وتعديل اسم (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) لتكون (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية).

