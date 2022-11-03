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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لدفعة 2019 .. مجلس الدولة يحدد شروط حضور مراسم حلف اليمين

قصر الاميرة فوقية
قصر الاميرة فوقية

أعلن المجلس الخاص بمجلس الدولة عن شروط حلف اليمين القانوينة لدفعة 2019، والمحدد لها 8 نوفمبر الجاري، بقصر الاميرة فوقية بالدقى.

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وجاءت شروط حضور مراسم حلف اليمين كالتالى:

-الحضور بالزى الرسمي بدلة لون داكن.

-الحضور الساعة 9 صباحا لمقر المجلس بالدقى.

-تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.

-تحديد المرافقين يتم بطلب مكتوب يسلم بسكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة او على فاكس 37616705 في موعد غايته الخميس الموافق 3 نوفمبر.

-مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

ويستقبل مجلس الدولة، المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة من دفعة 2019، المعينين بقرار جمهوري رقم 442 لسنة 2022، لتأدية اليمين القانونية أمام المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، وبحضور أقارب الأعضاء الجدد، وعددهم 170 مندوبا مساعدا.

وتقدم المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، بالتهنئة للاعضاء الجدد، كما حثهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية، والاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري، والتمسك بالنصوص والتشريعات وفهمها والسوابق القضائية، ونبه إلى ضرورة محافظتهم علي هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي والتقاليد القانونية الراسخة داخل العمل وخارجه.

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