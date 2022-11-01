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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عدم الوفاء.. بوتين يكشف أسباب تعليق موسكو لاتفاق الحبوب

بوتين وأردوغان
بوتين وأردوغان

كشفت الرئاسة الروسية “الكرملين”، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، تبادلا خلال اتصال هاتفي وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالوضع الحالي لاتفاق الحبوب.

عودة صفقة الحبوب

وحسب ما نقلته “روسيا اليوم”، قال بوتين، إن عودة روسيا إلى صفقة الحبوب ممكنة بعد التحقيق في الهجوم على سيفاستوبول، وضمانات أمنية من كييف بعدم استخدام ممر الحبوب لأغراض عسكرية.

وتطرق بوتين لأسباب قرار تعليق مشاركة موسكو في صفقة الحبوب، لافتًا إلى أن كييف استخدمت بدعم من الغرب، ممر الحبوب لمهاجمة سيفاستوبول والسفن التي تحرس الممر.

وأشار بوتين لأردوغان إلى عدم الوفاء بالجزء الثاني من صفقة الحبوب، بفتح تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.

وأكد الرئيس الروسي، استعداد موسكو لتزويد إفريقيا بكميات كبيرة من الحبوب والأسمدة مجانا، مشددا على أن مهمة توفير الغذاء كأولوية للدول الأشد احتياجا لم تكتمل بعد.

وكان مكتب الرئاسة التركية، أعلن أن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بحثا هاتفيا الوضع بشأن اتفاق الحبوب.

وحسب بيان الرئاسة، فأجرى الرئيس رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث تم خلال المحادثة بحث القضايا الإقليمية، وخاصة آخر التطورات في الأزمة الروسية الأوكرانية".

حل مشكلة الحبوب

وأكد أردوغان أن أنقرة ستستمر في اتخاذ المبادرات اللازمة لجميع الأطراف، لحل المشاكل المتعلقة بتنفيذ مذكرة اسطنبول بشأن توريد الحبوب".
 

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