قيس سعيد: تونس لم تدخر جهدا تجاه القضايا العربية.. فيديو

في صدارة الاهتمامات

أكد الرئيس التونسي قيس سعد، أن بلدة لم تدخر جهدا لأن تظل القضايا العربية في صدارة الاهتمامات وعلى جدول أعمال جميع الاستحقاقات الإقليمية .

وتابع قيس سعيد، خلال كلمته بمؤتمر القمة العربية، أن بلاده حرصت وستحرص على اعلاء اصوت العربي الموحد، وسط التجاذبات وجموع الأصوات الداعية للانقسامات وستدعو لتعزيز العمل متعدد الأطراف، لأنه الاطار الأمثل لإيجاد الحلول المشتركة للأزمات الدولية.

وأردف قيس سعيد: “سعت تونس إلى أن يكون الموقف العربي حاضرا وفاعلا في بلورة أي تصور، وتقديم أي حلول على المستوى الإقليمي والتصعيد الدولي، حتى لا تكون المجموعة العربية على هامش هذه الحلول، أو تصاغ على حسب المصلحة العربية المشتركة”.

