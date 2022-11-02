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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الليلة 13 من مهرجان الموسيقى العربية على مسرح الأوبرا الكبير.. صور

صدى البلد

انقضت الليلة 13 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31 واقيمت على مسرح الاوبرا الكبير ، وخلالها  قضى الجمهور سهرة فى عالم الطرب الساحر .

فبين الهامات تراث الطرب والإبداع المعاصر تغنت الفنانة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى بمجموعة من الأعمال المميزة كان منها القلب ولا العين ، سألوني الناس ، بانوراما من أعمال وردة ، كل الكلام ، أنا قلبي دليلي ، قبل ما انام ، يا تمر حنة ، شكله طيب ، خاتم سليمان ، فيها حاجة حلوة واروح لمين .

سبقها فاصلاً غنائيا للنجم العراقي همام إبراهيم وجه خلالها رسالة حب من العراق الى مصر وشعبها ثم قدم عدد من الغنائيات الشهيرة كان منها أشهد ، علي قد الشوق ، مالي حظ ، وحياتك يا حبيبي ، آه بحبك ، ليل العاشقين ، علمني حبك ، عظيمة يا مصر ، وأغنية من التراث العراقى .

وبصوت يحمل طابع زمن الفن الجميل اتقنت فرح الموجي اداء اغنيتى يا ساعة بالوقت اجرى لنور الهدى ومستنياك لـ عزيزة جلال.

وعلى المسرح الخارجى قدمت فرقة أنغام الشرق بقيادة المايسترو إبراهيم فاروق باقة من مؤلفات الموروث الغنائى العربي .

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