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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرهان يؤكد دعم السودان ووقوفه مع الشرعية في اليمن

البرهان
البرهان

 أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عمق العلاقات بين بلاده واليمن.
وأوضح المجلس، في بيان أمس الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس مجلس السيادة بمقر إقامته بالعاصمة الجزائرية، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي. وذلك على هامش أعمال القمة العربية. 
وأكد البرهان وقوف السودان مع الشرعية في اليمن ومساندة القيادة اليمنية والشعب اليمني الشقيق في كافة المجالات، معتبرا عودة القيادة اليمنية إلى اليمن بمثابة خطوة مهمة في طريق السلام والاستقرار باليمن، مؤكداً تعاون والتزام السودان بمكافحة الإرهاب وتأمين أمن البحر الأحمر . 
وقدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن شرحا للبرهان حول تطورات الأوضاع في بلاده خاصة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وبناء مؤسسات الدولة، مشيداً بمواقف السودان الداعمة للشرعية في اليمن.
جدير بالذكر أن اللقاء حضره من الجانب السوداني كل من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم، ووزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق وسفيرة السودان لدي الجزائر السفيرة نادية محمد خير، فيما حضره عن الجانب اليمني، وزير الخارجية والمغتربين أحمد بن مبارك ووزير الصناعة والتجارة محمد الاشول ومندوب اليمن في الجامعة العربية رياض العكيري. 

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