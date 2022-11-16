بدون لوحات معدنية .. مخالفات مرورية لا يجوز فيها التصالح

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن معلومات قانونية، اهمها مخالفات مرورية لا يجوز فيها التصالح وما هى المخالفات التى لا يجوز فيها التصالح فى قانون المرور وذلك ضمن الخدمات التي نقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مخالفات مرورية لا يجوز فيها التصالح.. أقر قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 عقوبات على المخالفين لقواعد وآداب المرور أثناء قيادة المركبات بالطرق السريعة، ونص القانون على عدم التصالح فى حالات معينة من المخالفات المرورية ومنها:

- الامتناع عن نقل الركاب وعدم تشغيل العداد وطلب أجرة أكثر من المقررة، أو نقل ركاب تزيد عن الحد الأقصى بداخل السيارة ومن داخل مواقف الانتظار المخصصة وغير المخصصة للمركبات الأجرة.

- استخراج أو استخدام أكثر من رخصة قيادة أو غير مشروعة من حالة رخصته الأولى، وكذلك كل من اتفق وساعد وساهم بأى طريقة على استخراج رخصة قيادة جديدة بدلا من الرخصة المسحوبة.

- قيادة التوك توك بدون رخصة تسيير، واستخدامه فى غير الغرض المخصص له، وعدم الالتزام بخطوط السير المحددة له.

- من تسبب فى وقوع حادث أليم ولم يقم بالإبلاغ عن الواقعة لأقرب رجل مرور أو إسعاف طبقا للمادة 67 من القانون تعد مخالفات مرورية لا يجوز فيها التصالح.

- عدم قيام مالك المركبة أو حائزها بالإرشاد عمن كان يقود السيارة فى وقت معين عندما يطلب منه رجال الشرطة القيام بذلك.

- تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح أو سارينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة طبقا للمادة 69 من قانون المرور.

- القيادة بدون لوحات أو وضع لوحات غير المنصرفة من المرور وكذلك القيادة بدون فرامل السيارة تعد مخالفات مرورية لا يجوز فيها التصالح.

- إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج المنصوص عليها داخل مواد القانون كما لا يجوز تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها تعد مخالفات مرورية لا يجوز فيها التصالح.

- اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء الخدمة ولا يجوز قيادة المركبة بدون جهاز محدد السرعة أو جهات تسجيل البيانات تعد مخالفات مرورية لا يجوز فيها التصالح.

- حيازة واستعمال أجهزة تكشف مواقع الرادارات أو تؤثر على عملها والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو السير عكس الاتجاه تعد مخالفات مرورية لا يجوز فيها التصالح.

قواعد المرور وأدابة

مادة (63)

مخالفات مرورية لا يجوز فيها التصالح .. على المشاة وقائدى جميع المركبات إلتزام قواعد المرور وآدابه وإتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة . ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لبيان قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته كما يضع الحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات عند الحاجة وللمحافظ عند الإقتضاء أن يحدد السرعة فى المناطق التى يعينها داخل حدود المحافظة.

مادة ( 64)

مخالفات مرورية لا يجوز فيها التصالح .. لقسم المرور المختص تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرورالضوئية وعلامات المرورالدولية وغير ذلك وله أن يحدد الجهات والأوقات التى يمنع فيها سير المركبات أو أنواع معينة منها أو يمنع فيها سير المشاة كما ينظم ويحدد أماكن الإنتظار ووقوف المركبات وإصدار التعليمات اللازمة لإنتظام حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات وذلك كله بعد أخذ رأى المجالس المحلية المختصة.

مخالفات مرورية لا يجوز فيها التصالح .. وتتولى هيئة السكك الحديدية بالإشتراك مع قسم المرور المختص تنظيم ووضع الحواجز والإشارات وآلات التنبيه اللازمة عند تقاطع الطرق مع الخطوط الحديدية ولقسم المرور المختص عند الضرورة تعديل خط ومواعيد سير سيارات النقل العام للركاب وله إتخاذ ما يراه لازما لصالح المرور أو الأمن العام أو الصحة العامة بالنسبة لجميع مستعملى الطرق العامة.

مادة ( 65)

مخالفات مرورية لا يجوز فيها التصالح .. لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء فى الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها. وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم إخطار قسم المرور المختص قبل الشروع فى إجراء أية إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق العامة ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا ومصابيح تشع ضوءا أحمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر من أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق . ولرجال المرور والشرطة إتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى . ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .