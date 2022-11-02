عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

احتفال خاص بين كولر ومحمد شريف عقب تسجيل هدفه في شباك الداخلية.. شاهد

الاهلي والداخلية
الاهلي والداخلية

ظهر الاحتفال بشكل مختلف من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجهازهم بقيادة السويسري مارسيل كولر، وذلك عقب تسجيل أول هدفين أمام الداخلية، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

واحتفل السويسري مارسيل كولر مدرب الاهلي احتفالا خاص مع مهاجم فريقه محمد شريف بعد تسجيل الهدف الأول وسط سجدة شكر معتادة من جانب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

txt

سبب اجتماع الأهلي الطارئ مع كولر عقب مباراة الداخلية

txt

خلال ساعات الأهلي يزف مفاجأة يحلم بها ملايين الجماهير .. تفاصيل

وتمكن الأهلي من الفوز على الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف ، فى المباراة التى جمعت بينما على استاد السويس الجديد. 

الفوز رفع رصيد  الأهلي إلى 9 نقاط فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بالتساوي مع الاتحاد السكندري ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند نقطة وحيدة فى المركز السادس عشر من ترتيب جدول المسابقة.

النادي الأهلي مارسيل كولر الداخلية محمد شريف سيد عبد الحفيظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"جوزي طلقني قبل كده بسبب علاقة بواحد".. اعترافات مثيرة لزوجة صيدلي حلوان

مش فى حضانة..أحمد الطيب يعلق على عقوبة إمام عاشور نجم الزمالك

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي مباشر الآن 0 - 0 في الدوري الممتاز

أول رد من إمام عاشور بعد استبعاده من قائمة الزمالك والهجوم عليه

الرواتب .. رئيس الوزراء يزف بشرى للعاملين بالقطاع الخاص

هيرجع لأسعار زمان.. البيض يتراجع في الأسواق والكرتونة تسجل رقما جديدا

150 ألف جنيه شهريا.. محامي شيرين عبدالوهاب يكشف سبب احتجازها بالمستشفى

مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية مباشر الآن 4 - 1 فى الدوري الممتاز

ترشيحاتنا

حجازي يعلن استمرار العلاقة الإستراتيجية مع هيئة كامبريدج للامتحانات بملف شهادة النيل

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ويوفينتوس مباشر الآن 0-0 بدوري أبطال أوروبا

للمرة الرابعة.. الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة

فندق Cleopatra aquarium luxury resort.. أرقى وأحدث منتجع ترفيهي فندقي في شرم الشيخ

تفاصيل رسالة كولر لـ كريم فؤاد عقب تألقه أمام الداخلية بالدوري

تفاصيل بند القمة العربية بشأن الأزمة الأوكرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة تغذية تكشف عن طعام سحري لصحة وبشرة المرأة

لوك جديد.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها بأحدث ظهور| شاهد

بدون لحمة .. طريقة عمل اللازانيا بمذاق شهي

بعد عقد قرانها... شيري عادل تستعرض جمالها في أحدث إطلالة| شاهد

فيديو

الكوليرا تهدد لبنان .. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الوباء

تنبأ بوفاته .. تفاصيل صادمة في حادث شاب الغربية

حالة طوارئ عالمية بسبب جدري القرود.. ماذا يحدث؟

عتاب تحول لجريمة.. تفاصيل ضرب الإعلامية إيمي شلباية| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ