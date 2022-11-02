احتفال خاص بين كولر ومحمد شريف عقب تسجيل هدفه في شباك الداخلية.. شاهد

ظهر الاحتفال بشكل مختلف من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجهازهم بقيادة السويسري مارسيل كولر، وذلك عقب تسجيل أول هدفين أمام الداخلية، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

واحتفل السويسري مارسيل كولر مدرب الاهلي احتفالا خاص مع مهاجم فريقه محمد شريف بعد تسجيل الهدف الأول وسط سجدة شكر معتادة من جانب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

وتمكن الأهلي من الفوز على الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف ، فى المباراة التى جمعت بينما على استاد السويس الجديد.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بالتساوي مع الاتحاد السكندري ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند نقطة وحيدة فى المركز السادس عشر من ترتيب جدول المسابقة.