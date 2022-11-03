"طه الذي رأى" رواية جديدة تستعيد أيام عميد الأدب العربي الأخيرة

صدرت مؤخرًا رواية طه الذي رأى عن دار كلمة للنشر بالقاهرة، وصدرت رواية “طه الذي رأى.. أيام ما بعد الأيام”، للكاتب الكبير حمدي البطران، الذي سجل تفاصيل حياة عميد الأدب العربي طه حسين منذ عودته من البعثة بصحبة زوجته سوزان طه حسين وابنه مؤنس وحتي رحيله في ٢٨ أكتوبر ١٩٧٣ عقب أيام من حرب اكتوبر.

طه حسين والشعر الجاهلي

وفي حديثه قال حمدي البطران أنه اختار أن يدرس وقائع التحقيق مع طه حسين بسبب كتاب “في الشعر الجاهلي” حيث أن إمام محمد بك نور وكيل النائب العام من منظور قانوني وأنه علي خلاف وجهة النظر السائدة يري أن النيابة كانت تميل لإدانة طه حسين وأن المذكرة المحررة تسمي في القانون مذكرة إدانة، لكن ضغط حزب الأحرار الدستوريين الذين كان طه حسين ينتمي إليهم، وقد أدي لتسوية القضية والاكتفاء بجمع بقية نسخ الكتاب السبعمائة والاكتفاء بعدم توزيعها.

معارك طه حسين

وأضاف حمدي البطران أن الرواية ترصد التطورات في موقف طه حسين الفكري ومعاركه بعد معركة كتاب في الشعر الجاهلي خلال توليه إدارة جامعة الإسكندرية ووزارة المعارف وحتي رحلته الطويلة للحج في عام ١٩٥٥.

طه حسين.. فارس التنوير

وترصد الرواية علاقة طه حسين لنجله مؤنس أستاذ الأدب الفرنسي بآداب القاهرة والذي هاجر لفرنسا قبل رحيل والده بعشر سنوات وكذلك علاقته بابنته أمينة وزوجته سوزان التي شكلت قصة حب خالدة في حياته ورحل بين يديها.