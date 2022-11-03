عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"طه الذي رأى" رواية جديدة تستعيد أيام عميد الأدب العربي الأخيرة

صدى البلد

صدرت مؤخرًا رواية طه الذي رأى عن دار كلمة للنشر بالقاهرة، وصدرت رواية “طه الذي رأى.. أيام ما بعد الأيام”، للكاتب الكبير حمدي البطران، الذي سجل تفاصيل حياة عميد الأدب العربي طه حسين منذ عودته من البعثة بصحبة زوجته سوزان طه حسين وابنه مؤنس وحتي رحيله في ٢٨ أكتوبر ١٩٧٣ عقب أيام من حرب اكتوبر.

 

مرور 50 عاما على رحيله.. جامعة القاهرة تطلق جائزة عالمية باسم طه حسين

جامعة القاهرة تطلق جائزة طه حسين العالمية

طه حسين والشعر الجاهلي

 

وفي حديثه قال حمدي البطران أنه اختار أن يدرس وقائع التحقيق مع طه حسين بسبب كتاب “في الشعر الجاهلي” حيث أن إمام محمد بك نور وكيل النائب العام من منظور قانوني وأنه علي خلاف وجهة النظر السائدة يري أن النيابة كانت تميل لإدانة طه حسين وأن المذكرة المحررة تسمي في القانون مذكرة إدانة، لكن ضغط حزب الأحرار الدستوريين الذين كان طه حسين ينتمي إليهم، وقد أدي لتسوية القضية والاكتفاء بجمع بقية نسخ الكتاب السبعمائة والاكتفاء بعدم توزيعها.

55 فعالية في اليوم الأول من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022

السعودية تستضيف مؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات 2023

إعلان أسماء الفائزين بـ جائزة معرض الشارقة الدولي للكتاب

20 مليون إصدار في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022

بعد ترند استعبط.. كلمات أجازها مجمع اللغة العربية في الفترة الأخيرة

اكتشاف مقبرة إسلامية فريدة تعود للعصر الأندلسي في غرناطة بإسبانيا

حفل ميكروفون 14 للمواهب الشابة بالسيدة زينب

دبي تنوي استضافته.. من هو المصور ماكس فادوكول رائد المعاصرة الفوتوغرافية

الطبعة الـ 15 من رواية 1919 تصدر بعد فيلم كيرة والجن

مسرح ذا سينتشري يسافر بزوار موسم الرياض في رحلة خيالية حول العالم

معارك طه حسين

 

وأضاف حمدي البطران أن الرواية ترصد التطورات في موقف طه حسين الفكري ومعاركه بعد معركة كتاب في الشعر الجاهلي خلال توليه إدارة جامعة الإسكندرية ووزارة المعارف وحتي رحلته الطويلة للحج في عام ١٩٥٥.

 

طه حسين.. فارس التنوير

 

وترصد الرواية علاقة طه حسين لنجله مؤنس أستاذ الأدب الفرنسي بآداب القاهرة والذي هاجر لفرنسا قبل رحيل والده بعشر سنوات وكذلك علاقته بابنته أمينة وزوجته سوزان التي شكلت قصة حب خالدة في حياته ورحل بين يديها.

طه حسين طه الذي رأى طه الذي رأى أيام ما بعد الأيام حمدي البطران عميد الأدب العربي حرب اكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل شيكابالا إلى المستشفى عقب مباراة الزمالك وانبي.. تفاصيل

قرار في الزمالك بعد إصابة شيكابالا بـ مباراة إنبي

"جوزي طلقني قبل كده بسبب علاقة بواحد".. اعترافات مثيرة لزوجة صيدلي حلوان

حريق هائل في ورشة دوكو بالعمرانية.. والدفاع المدني يُخلي المنازل من الأهالي

150 ألف جنيه شهريا.. محامي شيرين عبدالوهاب يكشف سبب احتجازها بالمستشفى

هل حرمت تقنية الفار كريم فؤاد من تحقيق أول هاتريك؟..خبير تحكيمي يجيب

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي مباشر الآن 0 - 0 في الدوري الممتاز

خبير تحكيمي يوضح مدى صحة ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي

موضوعات متعلقة

55 فعالية في اليوم الأول من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022

السعودية تستضيف مؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات 2023

إعلان أسماء الفائزين بـ جائزة معرض الشارقة الدولي للكتاب

20 مليون إصدار في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022

بعد ترند استعبط.. كلمات أجازها مجمع اللغة العربية في الفترة الأخيرة

اكتشاف مقبرة إسلامية فريدة تعود للعصر الأندلسي في غرناطة بإسبانيا

حفل ميكروفون 14 للمواهب الشابة بالسيدة زينب

دبي تنوي استضافته.. من هو المصور ماكس فادوكول رائد المعاصرة الفوتوغرافية

ترشيحاتنا

الأوقاف : 12.5 % زيادة في إيرادات الهيئة خلال أكتوبر الماضي

برج القوس.. حظك اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022: كن حذرا في عملك

ميلان يكتسح سالزبورج برباعية ويتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تدشين تحالف القوى المدنية من أجل المناخ

رضا عبدالعال: طريقة لعب فيريرا "سمك لبن تمر هندي"

العراق .. تفاصيل تفكيك شبكة تهريب نفط تضم ضباطًا ومسئولين كبار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. رضوى الشربيني تبهر متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

تشبه العروس.. مايان السيد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

برج الثور.. حظك اليوم |الخميس 3 نوفمبر 2022: رحلة سفر تنتظرك

برج الحمل .. حظك اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022: مفاجآت تنتظرك

فيديو

ضربني بالكرباج ومضاني على تنازل.. تفاصيل واقعة عنف زوجي ترويها سيدة بالزقازيق|فيديوجراف

توحيد الصف العربي.. أبرز تصريحات السيسي في القمة 31 بالجزائر |فيديو جراف

الكوليرا تهدد لبنان .. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الوباء

تنبأ بوفاته .. تفاصيل صادمة في حادث شاب الغربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ