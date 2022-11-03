عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

“عمال مصر” يعقد ندوة عن مؤتمر تغيير المناخ بعنوان :"اتحضر للأخضر"

صدى البلد

عقد الإتحاد العام لنقابات عمال مصر  برئاسة محمد جبران بمقر الإتحاد؛ ندوة تثقيفيه عن مؤتمر تغيير المناخ والحفاظ علي البيئه ؛بعنوان: "اتحضرللاخضر"، وذلك تحت اشراف وتنظيم، هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمشرف على سكرتارية المرأة و الطفل بالاتحاد.

استهل الندوه بكلمة محمد جبران رئيس الاتحاد العام  اشاد فيها بفكرة الندوه ومحتواها لمناقشة قضية من اهم  القضايا المعاصره ؛وهي تغيير المناخ والمؤتمر المزمع عقده في مصر COP 27.

واشادت امينات المرأة بالدعم الذي يقدمه محمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول ورئيس الاتحاد لامانة المرأه، وتدعيمه للندوة  التى تأتى استعدادا لمؤتمر المناخ واهميته واستضافه مصر لهذا المؤتمر الذي يعتبر من اهم الانجازات التي ترعاها القيادة السياسيه.

أكدت الندوة تتكاتف جهود المثلث الذهبي الذي يضم القطاع الحكومي؛ وشركات القطاع الخاص والمجتمع المدني؛  لرفع الوعي البيئي  تزامنا مع قرب بدء مؤتمر المناخ cop 27 وتماشيا مع المبادره الرئاسية "اتحضر للاخضر".

حضر الندوة امينات المرأه في النقابات العامة: اماني ابو العينين نقابة النيابات والمحاكم، وعايده محي الدين نقابة البترول ، ورشا معتمد نقابة السكه الحديد، وعبير عبد الموجود نقابة النقل العام ، وسماح جاد نقابة التعليم والبحث العلمي، ورشا عبد الفتاح نقابة البريد المصري، وامينه عبد المحسن نقابة المناجم والمحاجر ، 
والنائبه احسان شوقي عبد السلام نقابة التجاره، وهويدا السباعي نقابة الضرائب والجمارك ، واماني سامي نقابة السياحه والفنادق، وياسمين صلاح نقابة النقل البحري ، ووفاء عبد الله نقابة الطرق والنقل ، ومني حبيب نقابة العلوم الصحيه، واماني محمد نقابة الزراعه والري

 كماحضر ممثلاث عن جميع النقابات العامة للمشاركه في الفاعلية وتفعيل دور المرأة.

قدم الدكتور احمد كمال الدين 
المحاضر بالاكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عرضا تناول فيه مبادره اتحضر للاخضر وتحدث عن تغيير المناخ وطرق الحفاظ علي البيئه
واختتم جبران الندوه بتوجيه الشكر للحضور من العاملات ممثلات النقابات العمالية بجمهورية مصر العربية ؛ ثم حث السيدات امينات المرأه بسكرتارية المرأة و الطفل بنقل الصوره بشركاتهم و مؤسساتهم وعمل ندوات مشابهه لرفع مستوي التوعيه لاهميه الموضوع

IMG-20221103-WA0101
IMG-20221103-WA0101
IMG-20221103-WA0103
IMG-20221103-WA0103
IMG-20221103-WA0102
IMG-20221103-WA0102
IMG-20221103-WA0096
IMG-20221103-WA0096
IMG-20221103-WA0099
IMG-20221103-WA0099
IMG-20221103-WA0098
IMG-20221103-WA0098
IMG-20221103-WA0097
IMG-20221103-WA0097
IMG-20221103-WA0095
IMG-20221103-WA0095
IMG-20221103-WA0093
IMG-20221103-WA0093

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء .. ننشر ملامح قائمة منتخب مصر لمواجهة بلجيكا " مفاجآت بالجملة "

أسعار الذهب اليوم الخميس 3 -11-2022

بعد رحيله عن وفاق سطيف.. شوبير يعلن اقتراب حسام البدري من هذا النادي

مفيش وقت تقلب وشك .. شوبير يوجه رسالة مهمة لـ نجم الأهلي

خَطّب مذيعة على الهواء.. عامل نظافة الكشري يعود للظهور بصورة جديدة| شاهد

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 3-11-2022

غريب وعجيب .. شوبير يفتح النار على فيريرا مدرب الزمالك

مفاجأة.. خالد الغندور: مدرب الداخلية سبب فوز الأهلي برباعية

ترشيحاتنا

المجلس البطريركي بـ روسيا : سفينتنا البشرية مشتركة للعيش في سلام وأمان

المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس اعتبارا من الأحد

جامعة الملك سلمان الدولية : توفير كل ما يحتاجه ضيوف مؤتمر المناخ

بنك الاستثمار الأوروبي: نعمل مع مصر لتقديم نتائج ناجحة في مؤتمر COP27

كشف أثري جديد في الإسكندرية.. نفق صخري يعود للبطالمة

انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوارث صحية.. لا تترك الطعام خارج الثلاجة لهذه المدة

كل النساء قاضوه..حقيقة رفع جينيفر أنيستون دعوة على زوجها السابق براد بيت

بالكاجوال الجريء.. نرمين الفقي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

جدو في مفترق الطرق.. ما سر هجوم الزملكاوية على فيريرا؟

فيديو

معجزة إلهية.. صينية تنجب في سن الـ 70..تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

شيرين عبدالوهاب راجعة يا بشر.. محامي المطربة يؤكد تعافيها |فيديوجراف

10 قرارات من وزير التعليم تخص امتحانات الثانوية العامة 2023

تسجيل صوتي لها وتوضيح من المحامي.. تطورات جديدة في أزمة شيرين عبدالوهاب|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ