“عمال مصر” يعقد ندوة عن مؤتمر تغيير المناخ بعنوان :"اتحضر للأخضر"

عقد الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران بمقر الإتحاد؛ ندوة تثقيفيه عن مؤتمر تغيير المناخ والحفاظ علي البيئه ؛بعنوان: "اتحضرللاخضر"، وذلك تحت اشراف وتنظيم، هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمشرف على سكرتارية المرأة و الطفل بالاتحاد.

استهل الندوه بكلمة محمد جبران رئيس الاتحاد العام اشاد فيها بفكرة الندوه ومحتواها لمناقشة قضية من اهم القضايا المعاصره ؛وهي تغيير المناخ والمؤتمر المزمع عقده في مصر COP 27.

واشادت امينات المرأة بالدعم الذي يقدمه محمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول ورئيس الاتحاد لامانة المرأه، وتدعيمه للندوة التى تأتى استعدادا لمؤتمر المناخ واهميته واستضافه مصر لهذا المؤتمر الذي يعتبر من اهم الانجازات التي ترعاها القيادة السياسيه.

أكدت الندوة تتكاتف جهود المثلث الذهبي الذي يضم القطاع الحكومي؛ وشركات القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لرفع الوعي البيئي تزامنا مع قرب بدء مؤتمر المناخ cop 27 وتماشيا مع المبادره الرئاسية "اتحضر للاخضر".

حضر الندوة امينات المرأه في النقابات العامة: اماني ابو العينين نقابة النيابات والمحاكم، وعايده محي الدين نقابة البترول ، ورشا معتمد نقابة السكه الحديد، وعبير عبد الموجود نقابة النقل العام ، وسماح جاد نقابة التعليم والبحث العلمي، ورشا عبد الفتاح نقابة البريد المصري، وامينه عبد المحسن نقابة المناجم والمحاجر ،

والنائبه احسان شوقي عبد السلام نقابة التجاره، وهويدا السباعي نقابة الضرائب والجمارك ، واماني سامي نقابة السياحه والفنادق، وياسمين صلاح نقابة النقل البحري ، ووفاء عبد الله نقابة الطرق والنقل ، ومني حبيب نقابة العلوم الصحيه، واماني محمد نقابة الزراعه والري

كماحضر ممثلاث عن جميع النقابات العامة للمشاركه في الفاعلية وتفعيل دور المرأة.

قدم الدكتور احمد كمال الدين

المحاضر بالاكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عرضا تناول فيه مبادره اتحضر للاخضر وتحدث عن تغيير المناخ وطرق الحفاظ علي البيئه

واختتم جبران الندوه بتوجيه الشكر للحضور من العاملات ممثلات النقابات العمالية بجمهورية مصر العربية ؛ ثم حث السيدات امينات المرأه بسكرتارية المرأة و الطفل بنقل الصوره بشركاتهم و مؤسساتهم وعمل ندوات مشابهه لرفع مستوي التوعيه لاهميه الموضوع

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