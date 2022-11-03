رئيس الإمارات يعزّي خادم الحرمين في وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد

بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الامارات، ، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، عبَّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن، أمس الأربعاء، وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وصُلّى عليها أمس الأربعاء بعد صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض.

ويعتبر الأمير سعود بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود واحد من أمراء المملكة العربية السعودية، حصل على العديد من المناصب السياسية بالإضافة إلى شهرته كرجل أعمال بارز في المملكة.

ولم تذكر المصادر الرسمية الملكية أي تفاصيل عن سبب وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد آل سعود، ولكن على الأرجح أن سبب الوفاة كانت معاناتها الطويلة مع المرض وكبر في السن.