شتاء قاس.. وكالة الطاقة الدولية تحذر من تفاقم أزمة الغاز في أوروبا

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي قد تستمر حتى عام 2024.

وجاء في تقرير وكالة الطاقة الدولية الجديد حول مستقبل سوق الطاقة، “تتوقع الوكالة نقصا في الغاز في شتاء 2023-2024 لأن الدول الأوروبية قد لا تكون قادرة على إعادة ملء مرافق التخزين خلال أشهر الصيف”.

وتوضح وكالة الطاقة الدولية أن تجديد المخزونات هذا العام “استفاد من عوامل رئيسية قد لا تتكرر في عام 2023”، بما في ذلك شحنات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية التي كانت قريبة من المستويات السابقة لمعظم النصف الأول من العام على الرغم من تضاؤلها منذ ذلك الحين بسبب العقوبات والصعوبات التقنية.

كما استفادت المنطقة من انخفاض واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، مما حرر الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية وسمح للاتحاد الأوروبي بالتعويض عن الانخفاض في شحنات الغاز الروسي بزيادة مشتريات الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف التقرير، أنه “في حالة التوقف الكامل لإمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى الاتحاد الأوروبي وانتعاش واردات الغاز الطبيعي المسال الصينية إلى مستويات عام 2021، يظهر تحليل وكالة الطاقة الدولية الجديد أن أوروبا قد تواجه فجوة صعبة بين العرض والطلب تبلغ 30 مليار متر مكعب خلال الفترة الرئيسية لإعادة ملء تخزين الغاز في صيف عام 2023. يمكن أن تمثل هذه الفجوة ما يقرب من نصف الغاز المطلوب لملء مواقع التخزين إلى 95٪ من السعة بحلول بداية موسم التدفئة 2023-24”.

وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن “الشتاء المقبل قد يكون أكثر قسوة بكثير من الشتاء المقبل”.

وحذر من أنه “عندما ننظر إلى أحدث الاتجاهات والتطورات المحتملة في أسواق الغاز العالمية والأوروبية، نرى أن أوروبا من المقرر أن تواجه تحديا أكثر صرامة في الشتاء المقبل”.