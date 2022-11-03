أرمينيا تقصف مواقع حدودية لجيش أذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الخميس، تعرض مواقع حدودية تابعة لها لقصف من جانب الجيش الأرمني.

وحسب “روسيا اليوم” قالت الدفاع الأذربيجانية في بيان: "في 3 نوفمبر، تمام الساعة 20:15، أطلقت وحدات من القوات المسلحة الأرمينية من مواقعها في اتجاه بلدة يوخارا شورجة بمنطقة باساركيشيار، النار على مواقع الجيش الأذربيجاني في اتجاه بلدة بزيرخان في منطقة كيلباجار".

وأوضحت الدفاع الأذربيجانية، أن وحدات الجيش الأذربيجاني المتمركزة في الاتجاه المشار إليه اتخذت "إجراءات الرد المناسبة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير خارجية أرمينيا، أرارات ميرزويان، عن اجتماع مرتقب في واشنطن مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال الوزير الأرمني، في كلمة أمام برلمان بلاده: "سأذهب في غضون أيام قليلة إلى واشنطن، حيث سألتقي بـ بيراموف وبلينكن".

وذكر الوزير أن هذه اللقاءات، تشهد على اهتمام المجتمع الدولي بقضايا العلاقات الأرمنية - الأذربيجانية.