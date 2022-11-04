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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المصري تحت 10 أعوام يفوز على الرباط بهدفين

المصري تحت 10 سنوات
المصري تحت 10 سنوات

فاز فريق المصري تحت 10 أعوام ” الفئة العمرية 2012 ”، تحت قيادة مدربه الكابتن محمد الريس، على ضيفه فريق الرباط ،  بهدفين لهدف ، في المباراة  التي جمعت بينهما عصر اليوم الجمعة بملعب الهدف ببورسعيد ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة منطقة بورسعيد للفئة العمرية ذاتها، والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد مكون من أحمد طارق شلبي ومحمد سامي وحضرها  الدكتور أحمد الطحان عضو مجلس ادارة النادي والمشرف على قطاع الناشئين ومعه الكابتن عبد الله درويش المدير الرياضي للنادي.


انتهى الشوط الأول من المباراة بتعادل الفريقين بدون أهداف ، وفي الشوط الثاني تقدم فريق الرباط بهدف في الدقيقة الحادية عشر ، قبل أن ينجح آدم شبانة في احراز هدف التعادل للمصري في الدقيقة الخامسة عشر ، ثم يعود اللاعب نفسه ليحرز هدف الفوز في الدقيقة التاسعة عشر ، ليضغط فريق الرباط بشدة ويهدد مرمى المصري في عدد كبير من الكرات الخطرة التي تصدى لها ببراعة منقطعة النظير الحارس معاذ كريم والذي زاد عن مرماه ببراعة حتى نهاية المباراة ليستحق  الحصول على مكافأة الاجادة من الدكتور أحمد الطحان عضو مجلس الادارة.

مثل المصري في المباراة : معاذ كريم لحراسة المرمى ، ياسين النجدي ، آمن عبد الرحمن ، مازن أشرف ، محمد رامي الكوك لخط الظهر ، آدم شبانة ، آدم حمودة لخط الوسط ، علاء الكحلاوي لخط الهجوم. 

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فيما ضمت قائمة فريق المصري : آدم مجاهد ، محمود عماد ، يوسف الصباغ ، آدم محمد حموكشة ، آدم علام ، أحمد المصري ، يوسف حامد ، أحمد أبو المعاطي ، آدم التابعي ، عبد الرحمن يوسف ، يوسف مؤمن ، يوسف الناغي ، خالد القابوطي ، أنس ابراهيم.
 

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