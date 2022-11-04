أزهري: الإمام الأكبر أطلق دعوة للتعايش.. والحوار مع أهل الثقافات مطلوب

أكد الدكتور عبدالمنعم فؤاد‏، أستاذ العقيدة والفلسفة جامعة الأزهر، المشرف العام على الرواق الأزهري، أن دعوة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر هي دعوة للتعايش من منطلق نجاح فضيلته في طي صفحات الخلاف السابق مع الغرب وتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في أبو ظبي.

دعوة للتعايش وطي صفحة الخلاف

وقال فؤاد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "رسالة الأزهر ودعوة إمامه الأكبر معلومة للجميع في الدعوة إلى كلمة سواء تجمع المسلمين على كلمة واحدة، تسموا فوق الخلافات ولا تمحو الاختلافات، حيث إن الخلاف يثري دونما تعصب أو تحارب أو تكفير، موضحاً أن الدعوة للتعايش بناء على احترام الثوابت ونبذ التعصب والابتعاد عما يجرح المشاعر ويسيء للصحابة وأمهات المؤمنين.

وأشار المشرف العام على الرواق الأزهري إلى أن المسلمين ليس لديهم ما يمنع من التعايش مع الآخر أيا كان دينه أو مذهبه، ونحن بدورنا نشدد على التفرقة بين التعايش والتقريب وهو أمر قد ننجح في تحقيقه إذا ما أردنا التعايش أما التقريب فقد لا يتحقق.

وشدد" فؤاد" على أن فكرة الحوار مع الأديان وأهل الثقافات والحضارات مطلوب، وذلك في إطار من الود واحترام الثوابت ومراعاة الخصوصية والبراءة مما يجرح المشاعر ويؤذي الآخرين.

تجاوز الصراعات التاريخية والجلوس معا

وجه فضيلـة الإمـام الأكبـر د. أحــمَد الطَّـيِّب، شَـيْخ الأزهــر الشَّــريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، نداءً إلى عُلماءِ الدِّين الإسلامي في العالم كلِّه على اختلافِ مذاهبهم وطوائفهم ومدارسهم، إلى المسارعة بعقدِ حوارٍ (إسلامي إسلامي) جاد، من أجلِ إقرار الوحدة والتَّقارُب والتَّعارف، ومن أجل الأُخوَّة الدينيَّة والإنسانية، تُنبَذُ فيه أسباب الفُرقة والفتنة والنِّزاع الطَّائفي على وجْهِ الخصوص، ويُركَّز فيه على نقاطِ الاتِّفاق والتَّلاقي.

وشدد فضيلة الإمام الأكبر، خلال كلمته بالجلسة الختامية في ملتقى البحرين للحوار، اليوم الخميس، في قصر الصخير بالمنامة بحضور جلالة ملك البحرين وبابا الفاتيكان، على أهمية أن يُنصَّ في قرارات هذا الحوار على القاعدةِ الذهبيَّة التي تقول: يَعْذُرُ بعضُنا بعضًا فيما نختلفُ فيه، كما يُنصُّ فيه على وقفِ خطابات الكراهية المتبادلة، وأساليب الاستفزاز والتَّكفير، وضرورة تجاوز الصِّراعات التاريخيَّة والمعاصرة بكلِّ إشكالاتِها ورواسبها السَّيْئة.

ووجه الإمام الطيب دعوة إلى المسلمين الشيعة للحوار بالقول: هذه الدَّعوة إذ أتوجَّهُ بها إلى إخوتِنا من المسلمين الشِّيعة، فإنَّني على استعدادٍ، ومعي كبارُ علماء ومجلس حكماء المسلمين، لعقدِ مثلِ هذا الاجتماع بقلوبٍ مفتوحةٍ وأيدٍ ممدودة للجلوسِ معًا على مائدة واحدة؛ لتجاوز صفحة الماضي وتعزيز الشأن الإسلامي ووحدة المواقف الإسلاميَّة، التي تتَّسِمُ بالواقعيَّة، وتُلبِّي مقاصد الإسلام وشريعته، وتُحرِّمُ على المسلمينَ الإصغاء لدعوات الفُرقة والشِّقاق، وأنْ يحذروا الوقوع في شَرَكِ العبث باستقرار الأوطان، واستغلال الدِّين في إثارةِ النَّعرات القوميَّة والمذهبيَّة، والتدخُّل في شؤونِ الدول والنَّيْلِ من سيادتها أو اغتصاب أراضيها.

وتستضيف العاصمة البحرينية المنامة ملتقى البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني» يومي الخميس والجمعة 3و4 نوفمبر، تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وبمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، ونحو 200 شخصية من رموز وقادة وممثلي الأديان حول العالم، إضافة إلى شخصيات فكرية وإعلامية بارزة، بتنظيم من مجلس حكماء المسلمين، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مملكة البحرين، ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.