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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

رسالة لمامتك؟ سؤال لـ ابنة شيرين بعد فيديو عينها الصادم | شاهد

ابنة شيرين عبد الوهاب
ابنة شيرين عبد الوهاب

نشرت ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، فيديو صادمًا لها عبر تطبيق تيك توك، ظهرت من خلاله بـ عين متورمة وهى ترقص على أحد الأغاني، ما جعل الجمهور يتساءل ما سبب هذا.

ووجه لها مجموعة من المتابعين سؤالا شخصيا يتعلق بوالدتها الفنانة شيرين عبد الوهاب ..

وجاء السؤال كالتالي “هل دي رسالة لمامتك؟” 

شيرين عبد الوهاب :

على جانب أخر كان قد كشف ياسر قنطوش محامى الفنانة شيرين عبد الوهاب  عن خروج الفنانة  من المستشفى عبر صفحته بـ فيسبوك.

وكتب ياسر قنطوش :" الحمد لله خروج الفنانة #شيرين_عبدالوهاب بالسلامة من المستشفى وهي بصحة جيدة وتشكر جميع جمهورها وكل من سندها في أزماتها  وستتحدث في فيديو خلال ساعات .

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خروج شيرين عبد الوهاب من المستشفي :

يذكر ان أصدر مكتب ياسر قنطوش المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب بيانا أوضح فيه تفاصيل الساعات الأخيرة حول أزمة شيرين عبد الوهاب مع المستشفى المحتجزة بها حتى الآن.

وجاء البيان كالتالى : بعد الاطلاع على التقرير الصادر من المجلس القومي للصحة النفسية بخصوص الحالة الصحية  للفنانة شيرين عبد الوهاب  والذي صدر من لجنة طبية مختصة  من المجلس القومي للصحة النفسية.

وأضاف البيان:  وتتضمن التقرير أن حالة الفنانه شيرين عبد الوهاب بصحة جيدة ومستقرة لا تحتاج  إلي علاج إلزامي داخل المستشفى، وأنه بصحة جيدة ومتزنة نفسياً وعند ارسال هذا التقرير الذي يستوجب خروجها من المستشفى تم ارغامها علي توقيع أوراق لا تعلمها بأنه تريد الاستمرار في المستشفى وهذا مغاير للحقيقة وان المستشفى قامت بإبلاغ النيابة العامة بعد صدور هذا التقرير الذي يستوجب خروجها بان الفنانة شيرين موجوده اختيارياً بإرداتها في المستشفى حتي لا تقع تحت طائلة القانون.

وتابع البيان:  وبذلك تكون المستشفى محتجزه مواطن بدون وجه حق ولذلك سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم لأنها تصبح مخالفه للمادة العاشرة من قانون الصحة النفسية للدخول الاختيارى للمريض الذي يسمح لها بإجراء جميع المكالمات الهاتفية ومقابلة من تريد ومغادرة المستشفى في أي وقت  ولذلك جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المستشفى.

 وقال  قنطوش فى تصريح خاص لـ صدى البلد، أن المستشفى يحرص على تواجد الفنانة شيرين عبد الوهاب بداخله؛ بسبب المبلغ المالي الضخم الذي يتحصل عليه من موكلته، وهو 150 ألف جنيه شهريا.

وأشار قنطوش، إلى أن موكلته شيرين عبد الوهاب، بصحة جيدة حتى الآن، وترغب فى استكمال علاجها بمنزلها، مطالبا بتدخل وزارة الصحة فى الأمر؛ لكي يحمي حق شيرين عبد الوهاب في علاجها كما ترغب، وليس كما يرغب صاحب المستشفى الذي تعالج بداخله حاليا

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