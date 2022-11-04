محام يطالب بتدخل الدولة لحل مشكلة الإيجار القديم.. فيديو

خصص الإعلامي أشرف الحجار، حلقة اليوم من برنامج "أمر واقع"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، للحديث عن ملف الإيجار القديم.

وقال شريف الجعار، المحامي بالنقض ورئيس اتحاد مستأجري مصر،: "هناك طبقة كبيرة ليس لديها استعداد أو قدرة تمكنها من شراء شقة تمليك"، لافتا: "في الإيجار القديم هناك فئة الأرامل أو الأيتام الذين انتقل إليهم الإمتداد القانوني لعقد الإيجار طبقا للقانون، فأين يذهب هؤلاء".

وأضاف شريف الجعار، المحامي بالنقض ورئيس اتحاد مستأجري مصر،: "لابد من أن تدخل الدولة في قانون الإيجار القديم بحل وسط يرضي الملاك والمستأجرين".

وأشار شريف الجعار، المحامي بالنقض ورئيس اتحاد مستأجري مصر،: "من المفترض أن اللجنة التشريعية لمجلس النواب تدعة الملاك والمستأجرين لحل الأزمة".