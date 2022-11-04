تفاصيل فوز الشركة المصرية للتعدين بجائزة التميز العالمية.. فيديو

في نظم المعلومات الجغرافية

أكد اللواء أركان حرب، عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، أنه بفضل جهود العاملين، حصلت الشركة على جائزة التميز العالمية، في نظم المعلومات الجغرافية، من خلال المؤتمر الدولي لمستخدمي البرمجيات والتقنيات الحديثة في المعلومات الجيوفيزيقية، والذي يعد أكبر حدث دولي في العالم لمخصص لنظم المعلومات.

وقال عبد السلام أحمد شفيق، خلال لقاء له لبرنامج “مصر تستطيع”، عبر فضائية “دي إم سي”، أن 75 ألف شركة من كافة دول العالم شاركت في هذا المؤتمر، مؤكدا أن نظم المعلومات الجغرافية، الغرض منها السيطرة على المحاجر للسيطرة على موارد الدولة.

من خلال الأقمار الصناعية.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة إستغلال المحاجر والملاحات، أنه يتم رصد جميع الأعمال التي تتم في المحاجر، ومتابعة التغيرات المكانية لهذه المحاجر، من خلال الأقمار الصناعية.