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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أداء أسواق الخليج في أسبوع الفيدرالي.. وبورصة مصر تسجل مكاسب أسبوعية

صدى البلد

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى في آخر جلسات الأسبوع بنسبة 0.6% ليغلق عند مستويات 3350 نقطة وسط سيولة بلغت 268 مليون درهم.

وارتد سهم إعمار من مستويات 6 درهم التي اختبرها في بداية الجلسة ليغلق مرتفعاً بنحو 0.2% في جلسة الجمعة وسط ترقب النتائج المالية للشركة عن فترة الربع الثالث.

كما ارتفع سهم الخليج للملاحة بنحو 3% بعد إعلان الشركة عن تحولها للربحية في فترة الربع الثالث وتحقيقها أرباحاً صافية بنحو 4 ملايين درهم.

وعلى الصعيد الأسبوعي، ارتفع المؤشر العام بنسبة طفيفة بلغت 0.03% مسجلاً أدنى معدل نمو أسبوعي في عام 2022.

 

سوق أبوظبي المالي:

ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 1% في جلسة الجمعة مسجلاً إغلاقاً قياسياً جديداً عند مستويات 10482 نقطة.

وعلى الصعيد الأسبوعي سجل المؤشر مكاسب أسبوعية بنحو 2% مرتفعاً للأسبوع الثالث على التوالي بدعم من سهم العالمية القابضة الذي أغلق أسبوعياً عند مستويات 403 دراهم لأول مرة في تاريخه.

السوق السعودي:

تراجع مؤشر السوق الرئيسية بنحو 0.8% في جلسة الخميس مسجلاً أدنى إغلاق له في أسبوعين.

كما سجل المؤشر خسائر أسبوعية بأكثر من 2% ليتراجع للأسبوع الثاني على التوالي.

وفقد سهم الأهلي السعودي أكثر من 3% من قيمته خلال الأسبوع بعد إعلانه عن مشاركته في زيادة رأسمال بنك كريدت سويس المتعثر مالياُ.

كما تراجع سهم أرامكو بأكثر من 1% خلال الأسبوع مسجلاً أدنى إغلاق له في أكثر من شهر على الرغم تحسن أسعار النفط بالإضافة إلى تسجيل الشركة نتائج إيجابية في فترة الربع الثالث من العام الحالي.


بورصة مصر:

سجل المؤشر الثلاثيني مكاسب أسبوعية بنحو 2% ليرتفع للاسيوع الثالث على التوالي ومحققاً أعلى إغلاق أسبوعي في 7 أشهر.

وجاءت هذه الارتفاعات بعد إعلان الحكومة المصرية عن توقيعها اتفاقية تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار بالإضافة إلى عدة إجراءات تحفيزية من الحكومة المصرية.

بالمقابل، تراجع المؤشر السبعيني بنسبة 1.3% خلال الأسبوع إلا أنه استطاع التماسك والإغلاق فوق مستويات 2200 نقطة بنهاية جلسة الخميس.
 

أسواق الخليج الأخرى:

فقد مؤشر فوتسي أبوظبي مستويات 10400 نقطة متراجعاً بنحو 0.5% ليهبط من أعلى مستوياته التاريخية بضغط من جني الأرباح.

كما تراجع مؤشر سوق دبي بنحو 0.6% ليغلق عند مستويات مستويات 3330 نقطة نقطة بنهاية جلسة الخميس.

وسجل مؤشر بورصة قطر ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.4% في الأسبوع الأول من نوفمبر محققاً اول ارتفاع أسبوعي بعد 3 أسابيع متتالية من التراجعات.

وفي بورصة الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنحو 1.9% مسجلاً أعلى إغلاق أسبوعي له في شهر ونصف.
 

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