تباين أداء أسواق الخليج في أسبوع الفيدرالي.. وبورصة مصر تسجل مكاسب أسبوعية

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى في آخر جلسات الأسبوع بنسبة 0.6% ليغلق عند مستويات 3350 نقطة وسط سيولة بلغت 268 مليون درهم.

وارتد سهم إعمار من مستويات 6 درهم التي اختبرها في بداية الجلسة ليغلق مرتفعاً بنحو 0.2% في جلسة الجمعة وسط ترقب النتائج المالية للشركة عن فترة الربع الثالث.

كما ارتفع سهم الخليج للملاحة بنحو 3% بعد إعلان الشركة عن تحولها للربحية في فترة الربع الثالث وتحقيقها أرباحاً صافية بنحو 4 ملايين درهم.

وعلى الصعيد الأسبوعي، ارتفع المؤشر العام بنسبة طفيفة بلغت 0.03% مسجلاً أدنى معدل نمو أسبوعي في عام 2022.

سوق أبوظبي المالي:

ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 1% في جلسة الجمعة مسجلاً إغلاقاً قياسياً جديداً عند مستويات 10482 نقطة.

وعلى الصعيد الأسبوعي سجل المؤشر مكاسب أسبوعية بنحو 2% مرتفعاً للأسبوع الثالث على التوالي بدعم من سهم العالمية القابضة الذي أغلق أسبوعياً عند مستويات 403 دراهم لأول مرة في تاريخه.

السوق السعودي:

تراجع مؤشر السوق الرئيسية بنحو 0.8% في جلسة الخميس مسجلاً أدنى إغلاق له في أسبوعين.

كما سجل المؤشر خسائر أسبوعية بأكثر من 2% ليتراجع للأسبوع الثاني على التوالي.

وفقد سهم الأهلي السعودي أكثر من 3% من قيمته خلال الأسبوع بعد إعلانه عن مشاركته في زيادة رأسمال بنك كريدت سويس المتعثر مالياُ.

كما تراجع سهم أرامكو بأكثر من 1% خلال الأسبوع مسجلاً أدنى إغلاق له في أكثر من شهر على الرغم تحسن أسعار النفط بالإضافة إلى تسجيل الشركة نتائج إيجابية في فترة الربع الثالث من العام الحالي.



بورصة مصر:

سجل المؤشر الثلاثيني مكاسب أسبوعية بنحو 2% ليرتفع للاسيوع الثالث على التوالي ومحققاً أعلى إغلاق أسبوعي في 7 أشهر.

وجاءت هذه الارتفاعات بعد إعلان الحكومة المصرية عن توقيعها اتفاقية تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار بالإضافة إلى عدة إجراءات تحفيزية من الحكومة المصرية.

بالمقابل، تراجع المؤشر السبعيني بنسبة 1.3% خلال الأسبوع إلا أنه استطاع التماسك والإغلاق فوق مستويات 2200 نقطة بنهاية جلسة الخميس.



أسواق الخليج الأخرى:

فقد مؤشر فوتسي أبوظبي مستويات 10400 نقطة متراجعاً بنحو 0.5% ليهبط من أعلى مستوياته التاريخية بضغط من جني الأرباح.

كما تراجع مؤشر سوق دبي بنحو 0.6% ليغلق عند مستويات مستويات 3330 نقطة نقطة بنهاية جلسة الخميس.

وسجل مؤشر بورصة قطر ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.4% في الأسبوع الأول من نوفمبر محققاً اول ارتفاع أسبوعي بعد 3 أسابيع متتالية من التراجعات.

وفي بورصة الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنحو 1.9% مسجلاً أعلى إغلاق أسبوعي له في شهر ونصف.

