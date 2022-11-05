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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد جلال يشاهد عرض حلم جميل لـ سامح حسين

خالد جلال
خالد جلال

شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحى الكوميدى "حلم جميل " من إنتاج فرقة المسرح الكوميدى بالبيت الفنى للمسرح، الذى يعرض على المسرح العائم الكبير بالمنيل.

جدير بالذكر أن العرض حقق نجاحا جماهيريا خلال عرضه على المسرح العائم وأثناء جولاته فى مدن  الإسكندرية والأقصر وقنا وطنطا وبور سعيد .

مسرحية حلم جميل 

"حلم جميل" عن رائعة "تشارلى شابلن "  وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى ،يدور حول شاب صعلوك  يجول  فى الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، وتظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم  ويصبح هناك علاقة تكاملية بين الشاب الصعلوك والرجل الثرى .

‌"حلم جميل " من بطولة سامح حسين،حنان عادل، عزت زين ، أحمد عبد الهادى ، رشا فؤاد ، جلال هجرسي ، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدى ،من تأليف طارق رمضان ، ديكور حازم شبل ، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر ، أشعار طارق على،إستعراضات ضياء شفيق ،وإضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام .

خالد جلال المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى مسرحية حلم جميل سامح حسين الفنان سامح حسين Arts Entertainment

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