إعلامي : فيتوريا حر في اختيار أي لاعب .. وغضب الأهلي مقبول

علَقَ الإعلامي محمد فاروق على اختيارات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول الخاصة بمعسكر نوفمبر ، استعدادًا لمواجهة المنتخب البلجيكي 18 نوفمبر الجاري .

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" : " روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني له الحق في استدعاء أي لاعب و استبعاد الآخر وفقًا لرؤيته الفنية ، رغم أن هناك العديد من اللاعبين المتألقين في الآونة الأخيرة بمسابقة الدوري الممتاز ، و على رأسهم كريم فؤاد الظهير الأيمن للنادي الأهلي ، والذي أعاد اكتشاف نفسه تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء الذي اكتشفه في مركز جديد وهو مركز الجناح الأيمن الهجومي ، و خاصًة في مباراة الداخلية التي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية و تربعه على قمة الدوري ".

و أضاف : " من حق جماهير الأهلي الاستياء من روي فيتوريا بعد استبعاد كريم فؤاد من قائمة المنتخب الوطني ، خاصًة في ظل ضم لاعبين آخرين لا يشاركون مع أنديتهم بصفة أساسية مثل عبد الله جمعة لاعب الزمالك ".

قائمة منتخب مصر :



من الأهلي : محمد الشناوي - أكرم توفيق - محمود متولي - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - حمدي فتحي - محمد شريف - محمد مجدي قفشة

من الزمالك : محمد عواد - عمر جابر - عبد الله جمعة - إمام عاشور - عمرو السيسي - أحمد سيد زيزو - حسام عبد المجيد

ومن المصري : محمود جاد - حسين السيد - مروان حمدي ، ومن الإسماعيلي : باهر المحمدي

أما من الاتحاد السكندري فضمت القائمة : مروان عطية - محمود علاء ،

ومن سيراميكا كيلوباترا أحمد ياسر ريان ، ومن فاركو محمود حمادة ومن حرس الحدود مصطفي عبد الرءوف "زيكو".