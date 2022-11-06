أحد مسئولي قمة المناخ: 140 جنسية تشارك في القمة وأكثر من ألف مشارك من حول العالم

قال عبد الله عماد منسق نقطة الاتصال الوطنية لمؤتمر شباب المناخ، إن هناك أكثر من 140 جنسية تشارك في القمة وأكثر من ألف مشارك من حول العالم وفي تواصل بين المشاركين في المؤتمر.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"،:" هدفنا من خلال نقطة الاتصال الوطنية لمؤتمر شباب المناخ عدة أهداف أهمها نشر الوعي وتعريف الناس بالقضية، فضلا عن متابعة الدول التي تؤثر في تغيرات المناخ.

وأكمل:" قمنا بجهد كبير لاقامة قمة المناخ بمصر وبذلنا جهد كبير في التحضيرات حتي يليق بقيمة وأسم الدولة المصرية".



